Як стати Читачем року від ВВС. Почався конкурс читацьких рецензій

1 година тому

Автор фото, ВВС

ВВС News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2021.

У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2021, Дитячої Книги року ВВС-2021 та Книги року-Есеїстика-2021.

Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.

Переможець отримає у подарунок електронну книжку Kindle.

Положення премії

Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.

У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.

Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1000 слів.

Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.

Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС News Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС News Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, пресрелізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.

Вибрані рецензії будуть опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.

Як надіслати?

Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 22 листопада 2021 року.

У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".

Перелік книжок на рецензію

Автор фото, ВВС

Довгий список премії Книга року ВВС-2021:

Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Юрій Винничук. Збитошна пора. - Львів: Апріорі, 2020

Гліб Гусєв. Не святий. - Київ: #книголав, 2020

Сергій Демчук. 12 унцій любові. - Київ: Темпора, 2021

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. - Харків: Віват, 2021

Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. - Київ: Laurus, 2021

Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. - Харків: Фабула, 2021

Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. - Київ: ДІПА, 2021

Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Артем Поспєлов. Тадуш. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. - Київ: Комора, 2020

Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2021

Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. - Київ: Фенікс, 2021

Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Довгий список премії Дитяча Книга року ВВС-2021:

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021

Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. - Харків: Ранок, 2021

Оксана Лущевська. Сем, без проблем. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021

Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. - Харків: Ранок, 2021

Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. - Київ: Портал, 2020

Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021

Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. - Київ: #книголав, 2021

Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

Довгий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2021:

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але... - Київ: Віхола, 2021

Андрій Бондар. Ласощі для Медора. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. - Київ: Портал, 2020

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021

Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас. - Київ: ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора", 2021

Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020

Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. - Київ: Гамазин, 2021

Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. - Київ: Віхола, 2021

Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC.