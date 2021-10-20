Навальний виграв премію Сахарова від Європарламенту

8 хвилин(и) тому

Автор фото, FACEBOOK.COM/NAVALNY Підпис до фото, Напередодні на Facebook Олексія Навального, який зараз у російській в'язниці, з'явилися фото "орієнтування" та "обліково картки" на нього

Російський опозиціонер Олексій Навальний отримав цьогорічну премію імені Сахарова від Європейського парламенту.

Про нагороду Навального повідомила найбільша і найвпливовіша група ЄП - Європейська народна партія.

Оголошення премії має відбутись найближчим часом на засіданні Європарламенту.

Сам Навальний зараз перебуває у російській в'язниці - його засудили за шахрайство і в лютому відправили за ґрати до літа 2023 року.

Олексій Навальний вважає, що його справа політична та пов'язана з його опозиційною діяльністю - він робив відео про статки російських чиновників, зокрема і про "палац Путіна" в Геленджику.

Раніше стало відомо, що Олексій Навальний увійшов до трійки фіналістів цьогорічної премії Сахарова разом з кількома афганськими правозахисницями та болівійською політичною активісткою Жанін Аньєс.

Також Олексію Навальному пророкували цьогорічну Нобелівську премію миру, але у підсумку її тримав інший росіянин - головред "Нової газети" Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Рессо.

Премія Сахарова

Автор фото, FACEBOOK.COM/DENISOVAOMBUDSMAN Підпис до фото, Олег Сенцов

Премія Сахарова "за свободу думки" - щорічна нагорода від Європейського парламенту, заснована у 1988 році, й названа на честь радянського дисидента Андрія Сахарова.

Її вручають за внесок у боротьбу за права людини у всьому світі.

Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або ж депутатська фракція там.

Цю відзнаку часто вручали тим, кого переслідувала влада і тим, хто потрапив за ґратиі.

А її першими лауреатами у 1988 році стали Нельсон Мандела та радянський дисидент Анатолій Марченко.

У 2018 році премію Сахарова вперше отримав українець - кримський режисер Олег Сенцов, який тоді також був у російській в'язниці.