Навальний виграв премію Сахарова від Європарламенту
Російський опозиціонер Олексій Навальний отримав цьогорічну премію імені Сахарова від Європейського парламенту.
Про нагороду Навального повідомила найбільша і найвпливовіша група ЄП - Європейська народна партія.
Оголошення премії має відбутись найближчим часом на засіданні Європарламенту.
Сам Навальний зараз перебуває у російській в'язниці - його засудили за шахрайство і в лютому відправили за ґрати до літа 2023 року.
Олексій Навальний вважає, що його справа політична та пов'язана з його опозиційною діяльністю - він робив відео про статки російських чиновників, зокрема і про "палац Путіна" в Геленджику.
Раніше стало відомо, що Олексій Навальний увійшов до трійки фіналістів цьогорічної премії Сахарова разом з кількома афганськими правозахисницями та болівійською політичною активісткою Жанін Аньєс.
Також Олексію Навальному пророкували цьогорічну Нобелівську премію миру, але у підсумку її тримав інший росіянин - головред "Нової газети" Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Рессо.
Премія Сахарова
Премія Сахарова "за свободу думки" - щорічна нагорода від Європейського парламенту, заснована у 1988 році, й названа на честь радянського дисидента Андрія Сахарова.
Її вручають за внесок у боротьбу за права людини у всьому світі.
Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або ж депутатська фракція там.
Цю відзнаку часто вручали тим, кого переслідувала влада і тим, хто потрапив за ґратиі.
А її першими лауреатами у 1988 році стали Нельсон Мандела та радянський дисидент Анатолій Марченко.
У 2018 році премію Сахарова вперше отримав українець - кримський режисер Олег Сенцов, який тоді також був у російській в'язниці.
А у 2020 році Європейський парламент нагородив премією Сахарова "білоруську опозицію", в особі її тодішньої "Координаційної ради".
Село Навальних. Як в Україні земляки і родичі згадують головного ворога Путіна
"Льоша дуже сміливою і відповідальною дитиною був, вони приїздили до нас у село кожне літо з Олегом", - згадує у телефонній розмові з ВВС двоюрідна тітка російського опозиціонера Олексія Навального Наталя Іллівна.
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