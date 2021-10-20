Бензема, який нещодавно забив "Шахтарю", судять за секс-шантаж

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Каріма Бензема, нападника мадридського "Реала", судять у Франції за співучасть у спробі шантажу іншого футболіста Матьє Вальбуени - через інтимне відео за участі останнього.

Бензема, який напередодні забив "Шахтарю" в Лізі чемпіонів п'ятий гол, висміює обвинувачення проти себе.

Він називає їх "маскарадом" та ігнорує суд у Версалі.

Історія почалася ще у червні 2015 року, коли обоє футболістів були на зборах національної команди Франції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вальбуена (ліворуч) та Бензема були основними гравцями збірної Франції до того, як стався скандал через ймовірний шантаж

Тоді Бензема звинуватили у тому, що він з чотирма іншими людьми начебто вимагав гроші у Вальбуени за те, щоб не публікувати секс-відео з ним.

Через це обидва футболісти втратили свої місця у збірній - тренер французів Дідьє Дешам вирішив вигнати обох, щоб зберегти атмосферу в команді.

Але 33-річний Карім Бензема зміг повернутися до збірної - він, наприклад, грав проти України у недавньому відборі на Чемпіонат світу.

37-річний Матьє Вальбуена з 2015 року за команду Франції не виступав.

У середу на суді Вальбуена заявив, що футбол був для нього найголовнішим у житті: "І я знав - якщо це відео з'явиться, воно дуже ускладнить все зі збірною Франції".

"Я бачу, що тут майже всі. Окрім Каріма, що є соромом. Але ми пройдемо весь шлях, який продовжується вже шість років. І ми будемо рухатися стільки, скільки потрібно, щоб залишити все позаду", - додав колишній футболіст збірної Франції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Матьє Вальбуена пограв у московському "Динамо", а зарах виступає за грецький "Олімпіакос". Але після скандалу у збірну Франції він не повернувся

Сама ж справа з інтимним відео почалася, коли Матьє Вальбуена попросив Акселя Анго - чоловіка з "навколофутбольнох тусовки" Марселя - завантажити файли зі старого телефону футболіста на новий девайс.

Так Анго виявив пікантне відео Вальбуени, після чого разом з іншим фігурантом справи Мустафою Зауаї, вони начебто погрожували футболісту оприлюднити секс-запис.

Мустафа Зауаї розповів журналістам, що справді поширив відео, але це, за його словами, не було спробою вимагати гроші.

А Матьє Вальбуена заявив, що з ним зв'язався ще один підозрюваний Юнес Уасс, який попередив футболіста, що відео може мати для нього серйозні наслідки. При цьому Юнес Уасс каже, що не просив у Вальбуени кошти.

Також підсудних звинувачують у тому, що вони вийшли на друга дитинства Каріма Бензема - Каріма Зенаті.

А пізніше вже Карім Бензема поговорив з Матьє Вальбуеною про секс-відео, коли вони були на тренувальних зборах французької команди.

Самий Бензема виправдовувався, що просто намагався допомогти товаришу по команді позбутися відео-компромату і попереджав: "Будь обережний, Мат, вони великі розбійники".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мустафа Зауаї - один з фігурантів справи Вальбуени-Бензема

А потім запропонував познайомити з кимось, кому можна довіритися у цій справі, - зі своїм другом дитинства Карімом Зенаті.

Матьє Вальбуена на той момент вже звернувся до поліції і та записала розмову Банзема з Зенаті, під час якої нападник "Реала" сказав: "Він не сприймає нас серйозно".

А той начебто відповів: "Ми тут, щоб розібратися. Якщо він не хоче, то йому доведеться мати справу з піраньями".

Матьє Вальбуена самостійно розповів своїй сім'ї про знімки на його телефоні.

На початку судового розгляду він також заявив, що ніколи не планував платити за те, щоб це відео ніде не з'явилося.

Захист фігурантів справи наполягає, що агент поліції під прикриттям, якого залучили до переговорів, тиснув на підсудних, щоб вони вимагали гроші. Утім суд ще в 2018 році відкинув такі аргументи адвокатів щодо методів поліції.

Судовий розгляд триватиме до кінця тижня: чотирьох фігурантів звинувачують у спробі шантажу, а Каріма Бензема - у співучасті з ними.

За це футболісту можуть загрожувати до п'ять років у в'язниці та 75 тис. євро штрафу.

Зараз Карім Бензема проводить чудовий сезон у мадридському "Реалі" та збірній Франції (на недавньому Євро-2020 він став третім найкращим бомбардиром турніру з чотирма голами).

Крім того, Бензема називають одним з фаворитів на головну індивідуальну нагороду в європейському футболі - "Золотий м'яч".

Кар'єра Матьє Вальбуени значно скромніша - він виступає за грецький "Олімпіакос", а до цього грав за турецький "Фенербахче", французькі "Ліон" та "Марсель", а також московське "Динамо".