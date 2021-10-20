Дорожче $66 тисяч. Чому біткоїн б'є рекорди

1 година тому

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Криптовалюта біткоїн подорожчала до понад 66 тис. доларів, оновивши власний квітневий рекорд.

З початку середи ціна біткоїнів виросла на понад 6%.

Інша велика криптовалюта ефіріум (Etherium) також зростає.

Напередодні у США почали продавати перший біржовий фонд ETF, що заснований на біткоїн-ф'ючерсах.

Хвиля росту біткоїнів почалася з позначки 64,4 тис. доларів й досягла 66,8 тис. Після чого курс відскочив і почав трохи падати.

Це відчутний ріст протягом одного дня, але біткоїни стабільно зростають з кінця вересня - з позначки в 41 тис.

Таким чином ціна криптовалюта відновила свій максимум з 14 квітня, коли вона коштувала 63,6 тис. доларів.

Валюта ефіріум теж зростає - з початку середи вона набрала 6,3% і подолала бар'єр вартості у 4 тис. доларів. Однак травневий річний рекорд ціни - 4 182 долари - не побила, хоча й перебуває близько до нього.

Чому росте біткоїн?

Багато спостерігачів пов'язують зростання криптовалют й особливо біткоїнів з початком торгів у США першого біржового фонду (ETF) заснованого на біткоїн-ф'ючерсах, які торгуються на Чиказькій біржі з 2017 року.

Це означає, що інвестори на Нью-Йоркській біржі отримали можливість грати на ринку криптовалют через свій брокерський рахунок - тобто через регульований і прогнозований механізм.

Але аналітики нагадують, що минулі злети біткоїнів були короткостроковими.

У травні криптовалюта взагалі показала найсерйозніше одноденне падіння з березня минулого року - в один з моментів її курс впав приблизно на 30%. Інші криптовалюти, ефіріум і Dogecoin (DOGE), втратили, відповідно, 25% і 29%.

Це сталося після того, як Пекін заборонив фінансовим інститутам і компаніям надавати послуги, пов'язані з обміном криптовалют та попередив інвесторів про небезпеку спекулятивної торгівлі.

У березні бізнесмен Ілон Маск несподівано заявив, що його компанія Tesla буде приймати оплату за автомобілі біткоїнами. Крім того, він сам вклав у цифрову валюту 1,5 млрд доларів.

Після цього біткоїн також одразу виріс.

Але незабаром Маск передумав, пояснивши це тим, що криптовалюти в нинішньому вигляді загрожують екології. Тож біткоїн упав.

Так мільярдер наочно показав, як можна маніпулювати світовим криптовалютним ринком.