Дорожче $66 тисяч. Чому біткоїн б'є рекорди
Криптовалюта біткоїн подорожчала до понад 66 тис. доларів, оновивши власний квітневий рекорд.
З початку середи ціна біткоїнів виросла на понад 6%.
Інша велика криптовалюта ефіріум (Etherium) також зростає.
Напередодні у США почали продавати перший біржовий фонд ETF, що заснований на біткоїн-ф'ючерсах.
Хвиля росту біткоїнів почалася з позначки 64,4 тис. доларів й досягла 66,8 тис. Після чого курс відскочив і почав трохи падати.
Це відчутний ріст протягом одного дня, але біткоїни стабільно зростають з кінця вересня - з позначки в 41 тис.
Таким чином ціна криптовалюта відновила свій максимум з 14 квітня, коли вона коштувала 63,6 тис. доларів.
Валюта ефіріум теж зростає - з початку середи вона набрала 6,3% і подолала бар'єр вартості у 4 тис. доларів. Однак травневий річний рекорд ціни - 4 182 долари - не побила, хоча й перебуває близько до нього.
Чому росте біткоїн?
Багато спостерігачів пов'язують зростання криптовалют й особливо біткоїнів з початком торгів у США першого біржового фонду (ETF) заснованого на біткоїн-ф'ючерсах, які торгуються на Чиказькій біржі з 2017 року.
Це означає, що інвестори на Нью-Йоркській біржі отримали можливість грати на ринку криптовалют через свій брокерський рахунок - тобто через регульований і прогнозований механізм.
Але аналітики нагадують, що минулі злети біткоїнів були короткостроковими.
У травні криптовалюта взагалі показала найсерйозніше одноденне падіння з березня минулого року - в один з моментів її курс впав приблизно на 30%. Інші криптовалюти, ефіріум і Dogecoin (DOGE), втратили, відповідно, 25% і 29%.
Це сталося після того, як Пекін заборонив фінансовим інститутам і компаніям надавати послуги, пов'язані з обміном криптовалют та попередив інвесторів про небезпеку спекулятивної торгівлі.
У березні бізнесмен Ілон Маск несподівано заявив, що його компанія Tesla буде приймати оплату за автомобілі біткоїнами. Крім того, він сам вклав у цифрову валюту 1,5 млрд доларів.
Після цього біткоїн також одразу виріс.
Але незабаром Маск передумав, пояснивши це тим, що криптовалюти в нинішньому вигляді загрожують екології. Тож біткоїн упав.
Так мільярдер наочно показав, як можна маніпулювати світовим криптовалютним ринком.
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