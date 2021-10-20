Заради "Гри в кальмара": мільйони підписалися на Netflix завдяки Squid Game

1 година тому

Автор фото, NETFLIX Підпис до фото, "Гру в кальмара" (Squid Game) вже переглянули сотні мільйонів людей по всьому світу

Кількість підписників відеосервісу Netflix стрімко зростала у третій чверті 2021 року паралельно з тим, як там "хітував" південнокорейський серіал "Гра в кальмара" (Squid Game).

За останні три місяці до Netflix приєдналися 4,4 млн нових юзерів - це більше ніж удвічі перевищує аналогічні показники попередньої чверті року.

"Гра в кальмара" стала найбільшим хітом сервісу за цей час - його подивилися 142 мільйони сімей за перші чотири тижні трансляції.

Такі результати Netflix послідували після не найкращого для компанії початку 2021 року, коли почав спадати сильний попит на стрімінгові сервіси в часи пандемії.

Автор фото, SAM TAYLOR/NETFLIX Підпис до фото, Sex Eduction - ще один хітовий серіал Netflix

Але зараз ця найбільша у світі стрімінгова платформа очікує, що за останню чверть 2021 року до неї приєднаються 8,5 млн нових клієнтів.

"Локомотивами" популярності Netflix є серіали "Сексуальна освіта" (Sex Education), "Гамбіт королеви" (Queen's Gambit) та найновіший хіт "Гра в кальмара" (Squid Game).

Останній - це антиутопія про групу людей, які змушені грати в дитячі ігри заради грошей, але програш у них означає смерть.

"Гра в кальмара" стала сенсацією та породила безліч мемів у соцмережах. Вона також змінила серіал "Бріджертони" (Bridgerton) на п'єдесталі найпопулярнішого шоу Netflix.

За даними Bloomberg, корейський серіал вже приніс своїй стрімінговій платформі близько 900 млн доларів - при тому, що на його виробництво витратили 21,4 млн доларів.

Інший серіал, знятий не англійською мовою - іспанський "Паперовий будинок" (La Casa de Papel або Money Heist) - також показує непогані результати, його п'яту серію за перші чотири тижні подивилося майже 70 млн глядачів.

"Ми зараз створюємо локальні телесеріали та фільми у близько 45 країнах та розвиваємо гарні стосунки з креативними спільнотами по всьому світу", - йдеться у заяві Netflix.

У компанії також очікують на нових підписників до католицького Різдва, коли мають вийти нові сезони популярних серіалів "Король тигрів" (Tiger King) і "Кобра Кай" (Cobra Kai).