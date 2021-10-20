Медіа проти влади, премія Сахарова для Навального, вулкан на Канарах. Теленовини ВВС

26 хвилин(и) тому

У випуску 20 жовтня:

Журналісти Суспільного нарікають на тиск з боку Офісу президента. Влада звинувачення відкидає.

Президента Бразилії звинувачують у бездіяльності у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Навальний отримає премію Сахарова за свободу думки.

На іспанському острові Ла Пальма посилюється виверження вулкана.