Медіа проти влади, премія Сахарова для Навального, вулкан на Канарах. Теленовини ВВС

У випуску 20 жовтня:

  • Журналісти Суспільного нарікають на тиск з боку Офісу президента. Влада звинувачення відкидає.
  • Президента Бразилії звинувачують у бездіяльності у зв'язку з пандемією коронавірусу.
  • Навальний отримає премію Сахарова за свободу думки.
  • На іспанському острові Ла Пальма посилюється виверження вулкана.

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