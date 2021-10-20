Медіа проти влади, премія Сахарова для Навального, вулкан на Канарах. Теленовини ВВС
У випуску 20 жовтня:
- Журналісти Суспільного нарікають на тиск з боку Офісу президента. Влада звинувачення відкидає.
- Президента Бразилії звинувачують у бездіяльності у зв'язку з пандемією коронавірусу.
- Навальний отримає премію Сахарова за свободу думки.
- На іспанському острові Ла Пальма посилюється виверження вулкана.
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