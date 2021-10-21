Стрімке зростання ковід в Україні: 22 тисячі хворих за день, більше пів тисячі померлих
В Україні продовжується хвиля зростання кількості хворих та померлих від коронавірусу.
Лише за минулу добу - 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає Міністерство охорони здоров'я.
546 хворих на ковід померло за середу. Це новий антирекорд для України.
Попередня пікова кількість смертей була 19 жовтня - 538 померлих.
У середу госпіталізували 4 892 людей, а одужало значно більше - 8 036 хворих.
Також у МОЗ повідомляють, що за 20 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 251 тисячу українців.
А загалом в Україні проведено понад 15 млн щеплень.
Повністю щеплено двома дозами вакцини 6 743 615 українців.
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