Стрімке зростання ковід в Україні: 22 тисячі хворих за день, більше пів тисячі померлих

36 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, В Україні новий рекорд смертей від коронавірусної хвороби

В Україні продовжується хвиля зростання кількості хворих та померлих від коронавірусу.

Лише за минулу добу - 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає Міністерство охорони здоров'я.

546 хворих на ковід померло за середу. Це новий антирекорд для України.

Попередня пікова кількість смертей була 19 жовтня - 538 померлих.

У середу госпіталізували 4 892 людей, а одужало значно більше - 8 036 хворих.

Також у МОЗ повідомляють, що за 20 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 251 тисячу українців.

Автор фото, МОЗ

А загалом в Україні проведено понад 15 млн щеплень.

Повністю щеплено двома дозами вакцини 6 743 615 українців.