TRUTH Social. Забанений скрізь Трамп запускає соцмережу "про правду"

1 година тому

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Дональд Трамп заявив, що запускає власну соціальну мережу під назвою TRUTH Social (з англійської - "соціальна правда" або "соцмережа правди").

Вона належатиме компанії Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).

Експрезидента США заблокували у найбільших соцмережах після того, як його прихильники у січні захопили будівлю Конгресу у Вашингтоні.

Зараз він стверджує, що через TRUTH Social бореиметься з засиллям найбільших технологічних компаній і великих соцмереж. Їх він звинувачує у цензурі і замовчуванні думки опозиції в США.

"Ми живемо в світі, де "Талібан" широко представлений у Twitter - і в той же час вашого улюбленого американського президента позбавили голосу", - написав Трамп.

Очікують, що TRUTH Social запрацює вже у листопаді, але на перших етапах зареєструватися там можна буде лише через запрошення інших юзерів.

А повноцінно "соцмережа правди" почне функціонувати вже на початку 2022 року, стверджують у TMTG. Компанія заявила також про намір запустити платний сервіс стрімінгу.

На початку цього року Трамп запустив власний вебсайт From the Desk of Donald J Trump ( "З робочого столу Дональда Трампа"), що був фактично його блогом.

Автор фото, From the Desk of Donald J Trump

За місяць після запуску сайт перестав працювати.

Згодом старший радник експрезидента Джейсон Міллер поясний, що блог був "лише доповненням до ширших планів", зокрема і соцмережі.

Новий Facebook?

Як пояснює кореспондент BBC з питань технологій в Північній Америці Джеймс Клейтон, команда Трампа намагається створити враження важливої події.

Але наразі немає ніяких свідчень того, що у Трампа вже є платформа, яка реально працює. Новий сайт - лише сторінка, яка свідчить про його реєстрацію.

Якщо експрезидент США хоче створити соцмережу, яка зможе змагатися з Twitter або Facebook, то це в нього не вийде, вважає кореспондент.

Його TRUTH Social вочевидь буде надто політизованою, через що вона навряд чи стане платформою, де можна вільно обмінюватися різними ідеями, як у Twitter, або ж місцем для акаунтів всієї родини, як Facebook.

Але чим справді може стати TRUTH Social, так це більш успішною версією інших так званих платформ "свободи висловлювання" - таких, як Parler або Gab.

Дональд Трамп давно хоче повернути собі інтернет-трибуну.

Але щоб його почули, йому доведеться боротися за повернення у найбільші соцмережі - а цього не станеться найближчим часом, підкреслює Джеймс Клейтон.

Автор фото, Reuters

Минулою зими "соцмережею трампістів" називали Parler - сервіс мікроблогів, який декларував "свободу слова".

Водночас Parler пов'язували з Росією, хоча у соцмережі це заперечували.

11 січня Parler стала недоступною для своїх юзерів через те, що інтернет-гігант Amazon вирішив відмовити їй у хостингу.

А згодом керівництво соцмережі звільнило виконавчого директора платформи Джона Матце, якого пов'язували з Росією.

У лютому Parler відновила роботу. Зараз вона має кілька мільйонів активних юзерів.