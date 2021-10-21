TRUTH Social. Забанений скрізь Трамп запускає соцмережу "про правду"
Дональд Трамп заявив, що запускає власну соціальну мережу під назвою TRUTH Social (з англійської - "соціальна правда" або "соцмережа правди").
Вона належатиме компанії Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).
Експрезидента США заблокували у найбільших соцмережах після того, як його прихильники у січні захопили будівлю Конгресу у Вашингтоні.
Зараз він стверджує, що через TRUTH Social бореиметься з засиллям найбільших технологічних компаній і великих соцмереж. Їх він звинувачує у цензурі і замовчуванні думки опозиції в США.
"Ми живемо в світі, де "Талібан" широко представлений у Twitter - і в той же час вашого улюбленого американського президента позбавили голосу", - написав Трамп.
Очікують, що TRUTH Social запрацює вже у листопаді, але на перших етапах зареєструватися там можна буде лише через запрошення інших юзерів.
А повноцінно "соцмережа правди" почне функціонувати вже на початку 2022 року, стверджують у TMTG. Компанія заявила також про намір запустити платний сервіс стрімінгу.
На початку цього року Трамп запустив власний вебсайт From the Desk of Donald J Trump ( "З робочого столу Дональда Трампа"), що був фактично його блогом.
За місяць після запуску сайт перестав працювати.
Згодом старший радник експрезидента Джейсон Міллер поясний, що блог був "лише доповненням до ширших планів", зокрема і соцмережі.
Новий Facebook?
Як пояснює кореспондент BBC з питань технологій в Північній Америці Джеймс Клейтон, команда Трампа намагається створити враження важливої події.
Але наразі немає ніяких свідчень того, що у Трампа вже є платформа, яка реально працює. Новий сайт - лише сторінка, яка свідчить про його реєстрацію.
Якщо експрезидент США хоче створити соцмережу, яка зможе змагатися з Twitter або Facebook, то це в нього не вийде, вважає кореспондент.
Його TRUTH Social вочевидь буде надто політизованою, через що вона навряд чи стане платформою, де можна вільно обмінюватися різними ідеями, як у Twitter, або ж місцем для акаунтів всієї родини, як Facebook.
Але чим справді може стати TRUTH Social, так це більш успішною версією інших так званих платформ "свободи висловлювання" - таких, як Parler або Gab.
Дональд Трамп давно хоче повернути собі інтернет-трибуну.
Але щоб його почули, йому доведеться боротися за повернення у найбільші соцмережі - а цього не станеться найближчим часом, підкреслює Джеймс Клейтон.
Минулою зими "соцмережею трампістів" називали Parler - сервіс мікроблогів, який декларував "свободу слова".
Водночас Parler пов'язували з Росією, хоча у соцмережі це заперечували.
11 січня Parler стала недоступною для своїх юзерів через те, що інтернет-гігант Amazon вирішив відмовити їй у хостингу.
А згодом керівництво соцмережі звільнило виконавчого директора платформи Джона Матце, якого пов'язували з Росією.
У лютому Parler відновила роботу. Зараз вона має кілька мільйонів активних юзерів.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски