Вікінги були в Америці значно раніше за Колумба

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Копія будинків вікінгів та інших предметів у Л'Анс-о-Медоуз, об'єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Ньюфаундленді, Канада

Вікінги мали поселення в Північній Америці рівно тисячу років тому, за кілька століть до прибуття на континент Христофора Колумба, йдеться в новому дослідженні.

За словами науковців, нова методика датування, яка ґрунтується на аналізі кілець дерев, надала докази того, що вікінги займали територію в Ньюфаундленді, Канада, ще у 1021 році нашої ери.

Про те, що європейці досягли Америки ще до прибуття у Новий Світ Колумба 1492 року, відомо давно.

Але дослідники вперше озвучили точну дату.

У статті в журналі Nature, науковці повідомили, що проаналізували кільця з трьох шматочків деревини, які використовувалися у поселенні скандинавів у Л'Анс-о-Медоуз.

Їм вдалося встановити "точний рік вирубки дерева" - 1021-й.

Визначити рік настільки точно дослідники змогли завдяки тому, що в 992 році нашої ери сталася потужна сонячна буря - величезний сплеск радіації від Сонця - і в кільцях дерев залишився виразний радіовуглецевий сигнал.

Такі підрахунки дозволили науковцям визначити більш точну дату перебування європейців, ніж попередні оцінки.

"Асоціація цих частин саме з норвежцями заснована на детальному дослідженні, раніше проведеному "Парками Канади", - йдеться у дослідженні.

Науковці також додають, що мають чіткі докази того, що ту деревину модифікували металевими інструментами.

Л'Анс-о-Медоуз, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташований на самому північному кінці острова Ньюфаундленд. Він є першим і єдиним відомим місцем, заснованим вікінгами в Північній Америці, і найдавнішим свідченням поселення європейців у Новому Світі.

Радіовуглецеве датування - це метод, який вимірює залишкові концентрації радіоактивного ізотопу вуглецю (вуглець-14), присутнього в досліджуваному об'єкті.

Вуглець-14 з часом розпадається і вимірювання того, скільки його залишилося, свідчить про вік зразка.