Кличко: Київ найближчими днями буде у червоній зоні. Головні обмеження

1 година тому

Автор фото, kyivcity.gov.ua

Міський голова Києва Віталій Кличко анонсував, що незабаром в столиці оголосять червону зону карантину через поширення коронавірусу.

Наразі невідомо, які саме обмеження введуть у столиці. А в МОЗ пояснювали, що обмеження не будуть поширюватися на ті заклади, де всі працівники і відвідувачі матимуть чинний сертифікат про вакцинацію.

Київ скоро в червоній зоні

"Днями Київ потрапить у червону зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується", - завив Кличко на засіданні Київради у четвер.

При цьому він не уточнив, коли саме запровадять червону зону в Києві.

Водночас вже у п'ятницю столична Комісія з надзвичайних ситуацій має запровадити додаткові обмеження і правила роботи міста в умовах червоної зони.

Що це будуть за обмеження, також невідомо. Утім, найбільш імовірно, вони стосуватимуться роботи транспорту та сертифікатів вакцинації

"За минулу добу в Києві - майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік померлих - від 29 років", - пояснив ситуацію Віталій Кличко.

За його словами, за останні дні у лікарні столиці потрапляють по пів тисячі хворих на ковід: "І більшість із них - у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень".

Мер столиці додав, що в Києві вже заповнені більше половини лікарняних місць, розрахованих для коронавірусних хворих: "А з киснем заповнені більш як 63%".

"Тому в п'ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах червоної зони, в яку ми потрапимо днями", - анонсував Віталій Кличко.

Він закликав київських чиновників активізувати роботу зі щеплення населення.

Адже, за його словами, зараз 98% госпіталізованих до лікарень міста - не щеплені. І 99% летальних випадків - це не вакциновані пацієнти.

Що таке червона зона

Автор фото, УНІАН

У червоних зонах забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, ТРЦ і фітнес-центрів.

Так само заборонені масові заходи, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Мають бути зачинені і заклади освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

"У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат", - йдеться у роз'ясненні МОЗ.

Водночас у червоній зоні дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

І загалом обмеження не поширюються на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від Сovid-19.

"Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату", - додають у МОЗ.