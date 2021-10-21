Британія вперше може продати летальну зброю Україні - Times

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Brimstone Missile

Велика Британія й Україна домовляються про перший в історії двосторонніх відносин контракт з продажу летальної зброї, повідомляє британська газета Times.

Перемовини про постачання Лондоном ракетного озброєння Києву тривають на тлі побоювань, що Росія може використати можливу газову кризу як привід для розгортання широкомасштабних воєнних дій з метою захоплення ще більшої території, пише видання.

Згідно з планами, Велика Британія забезпечуватиме Україну ракетами "земля-земля" для українських патрульних катерів. А також йдеться про ракети для літаків.

Ракети типу "земля-земля" Brimstone, продаж яких обговорюється для українського флоту, можуть одночасно вражати "рої" цілей.

Газета цитує неназваного українського дипломата, який наголошує, що будь-яка воєнна ескалація між Росією та Україною буде мати "непередбачувані наслідки" для безпеки Європи.

Він переконує, що Москва утримувалася від розгортання повномасштабної війни проти Києва лише через газогони, що пролягають територією України й постачають газ європейським користувачам.

Автор фото, Crown Підпис до фото, Ракети Brimstone

Але все може змінитися після повноцінного запуску в експлуатацію газопроводу "Північний потік 2", який постачатиме російський газ в обхід України. Проти цього газопроводу рішуче виступали не лише Україна, але і Польща і країни Балтії.

Times зазначає, що російські дипломати вже неодноразово "натякали" у приватних розмовах з іноземними колегами, що вони "можуть робити все, що захочемо" після того, як президент США Джо Байден фактично схвалив запуск газопроводу. Також Росія вважає, що європейські країни неохоче допомагатимуть Україні у разі війни.

Пригадав український дипломат і військові навчання "Захід 2021" із залученням 200 тисяч військовослужбовців, що, на його переконання, свідчить про те, що Росія готується до поглиблення конфлікту.

"Їм не потрібен лише Крим, їм потрібна вся Україна, тому що серце історії, релігії та культури лежить у Києві, а не в Москві… Головна мета Путіна - відродити Радянський Союз. Радянський Союз - ніщо без України. Поки Україна опирається, такі країни, як Грузія, Молдова та Казахстан відчувають себе більш-менш безпечно, тому що Росія все ще займається Україною", - цитує Times українського співрозмовника.

На тлі зростання занепокоєння Велика Британія готується продати Україні летальну зброю.

Times нагадує, що досі Лондон направляв військових інструкторів в Україну, які навчали українських військових, а також постачав аптечки, окуляри нічного бачення, шоломи та GPS-пристрої.

Невдовзі флот України отримає від Великої Британії два кораблі класу Sandown та вісім ракетних катерів, про що дві країни підписали меморандум в Одесі раніше цього року.

За повідомленням офісу президента України, Володимир Зеленських відвідає Велику Британію із візитом "наприкінці жовтня".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.