Повітря з вулкану на Канарах досягло України. Можливий слабокислий дощ

16 хвилин(и) тому

Повітряні маси після виверження іспанського вулкана Кумбре-В'єха досягли України. Вони містять підвищений рівень концентрації діоксиду сірки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Переміщення повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2, який виділяється при вулканічних виверженнях, виявили вчені за допомогою супутникового моніторингу

"Ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як зазначають вчені, хвилюватися все ж не варто", - йдеться у повідомленні.

Перевищення концентрацій SO2 спостерігається на значних висотах - 10-15 км.

"На повітря, яким ми з вами дихаємо - це не впливає значним чином", - зазначили в Укргідрометцентрі.

У разі опадів можливий слабокислий дощ, "який не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища".

"До того ж синоптична ситуація в Україні зараз є динамічною. Повітряні маси доволі швидко переміщуватимуться територією нашої країни найближчими днями", - додали метеорологи.

За прогнозами, наступної доби ця маса повітря залишить територію України, переміщаючись у східному напрямку.

Виверження вулкану Кумбре-В'єха на острові Пальма триває.

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