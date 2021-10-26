"Скіфське золото" нарешті їде до України. Чи ні?
Передати "скіфське золото" державі Україна постановив суд у Нідерландах.
Суперечка навколо колекції цінностей, вивезених з Криму до анексії півострова Росією, триває вже багато років. Весь цей час експонати зберігали в Амстердамі, тому що представники кримських музеїв наполягали, що саме вони є їхніми власниками.
Рішення суду вже привітав президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Та чи поставили фінальну крапку у суперечці - про це у матеріалі Альбія Шудрі, Анастасії Грібанової і Романа Лебедя.
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