"Скіфське золото" нарешті їде до України. Чи ні?

9 хвилин(и) тому

Передати "скіфське золото" державі Україна постановив суд у Нідерландах.

Суперечка навколо колекції цінностей, вивезених з Криму до анексії півострова Росією, триває вже багато років. Весь цей час експонати зберігали в Амстердамі, тому що представники кримських музеїв наполягали, що саме вони є їхніми власниками.

Рішення суду вже привітав президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Та чи поставили фінальну крапку у суперечці - про це у матеріалі Альбія Шудрі, Анастасії Грібанової і Романа Лебедя.