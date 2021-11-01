Дотягнути до весни. Чому Україна купує електроенергію
Через обмежені запаси вугілля на теплових електростанціях Україна може відчути дефіцит електроенергії.
Одним з можливих виходів є купівля необхідних обсягів у Білорусі та навіть Росії. Це непросте рішення для українського керівництва, зважаючи на напружені стосунки із сусідами.
Що сталося з енергоресурсами країни та чому погода стає вирішальним фактором виживання. Пояснює кореспондент BBC News Україна Альбій Шудря.
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