Помер зірка серіалу "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер. Він грав там Гантера
Помер американський актор Джеймс Майкл Тайлер, найвідомішою роботою якого стала роль Гюнтера в телесеріалі "Друзі". Йому було 59 років.
"Тайлер мирно помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у неділю вранці", - заявив його менеджер.
"Якщо ти зустрів його одного разу, ти здобув друга на все життя, - йдеться в заяві. - У нього залишилася дружина Дженніфер Карно, кохання всього його життя".
У 2018 році в Тайлера діагностували рак передміхурової залози, який пізніше поширився на кістки.
"Бажаючи допомогти якомога більшій кількості людей, він сміливо поділився своєю історією і став борцем за те, щоб люди, в яких є простата, здавали... аналізи вже у 40 років", - додав менеджер.
У серіалі "Друзі" його персонаж, хоч і не займав стільки ж екранного часу, як шість головних персонажів, але Гантер був і лишається популярною фігурою серед шанувальників.
Гюнтер працював офіціантом та менеджером у кав'ярні Central Perk.
Протягом усього серіалу він був закоханий у персонажа Дженніфер Еністон Рейчел, яка також працювала там офіціанткою в перші сезони шоу.
"Світ знав його як Гантера (сьомого Друга)... але близькі Майкла знали його як актора, музиканта, активіста у боротьбі з раком й люблячого чоловіка", - сказав його менеджер.
У травні Тайлер ненадовго з'явився у спецепізоді "Друзі: Возз'єднання" через Zoom.
"Чесно кажучи, це були найпам'ятніші 10 років у моєму житті", - розповів актор у шоу.
"Я і не міг уявити кращого досвіду, - сказав він. - Всі ці люди були фантастичними, і з ними було просто приємно працювати. Це було дуже, дуже особливо".
Загалом Тайлер з'явився майже в 150 епізодах комедії. Її транслювали на NBC з 1994 по 2004 рік.
Дженіфер Еністон написала на своїй сторінці в Instagram: "Друзі" не були б такими без тебе. Дякую за сміх, який ти приніс у шоу та у все наше життя. Ми сумуватимемо".
Еністон також поділилася відео з останнього епізоду, де Гантер нарешті освідчується у коханні Рейчел.
Компанія Warner Bros Television, один зі співпродюсерів ситкому, заявила, що Тайлер був "улюбленим актором і невід'ємною частиною нашої сім'ї друзів".
Останніми роками під час лікування від раку Майкл продовжував грати.
Він знявся у двох короткометражних фільмах — The Gesture and the Word та Processing — отримавши нагороди за найкращу чоловічу роль на різних кінофестивалях.
У 2021 році його виконання вірша Стівена Калініча "Якби ви знали" адаптували у коротке відео для підвищення обізнаності щодо раку простати.
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