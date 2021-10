Помер зірка серіалу "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер. Він грав там Гантера

Він знявся у двох короткометражних фільмах — The Gesture and the Word та Processing — отримавши нагороди за найкращу чоловічу роль на різних кінофестивалях.