Військовий переворот у Судані? Цивільних лідерів країни арештували

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минулого тижня тисячі людей виходили на демонстрацію в Хартумі на знак солідарності з перехідним урядом

Озброєні люди заарештували членів перехідного уряду Судану, в тому числі прем'єр-міністра. Це відбувається на тлі загострення політичної кризи в країні.

У столиці країни протестують проти військового перевороту, прем'єра перемістили в невідоме місце після того, як він відмовився виступити із заявою на підтримку перевороту.

Що відбувається?

Принаймні чотирьох членів кабінету міністрів затримали неназвані військові незадовго до світанку в понеділок. Прем'єра Абдаллу Хамдука також арештували - тепер це вже підтверджено офіційно.

Телеканал Al Hadath повідомив, що збройні формування заарештували не тільки чотирьох міністрів, але також одного цивільного члена правлячої ради, кількох губернаторів штатів і керівників політичних партій.

Агентство Reuters, посилаючись на три джерела, пише, що заарештовані вже більшість членів уряду Судану і багато лідерів проурядових партій в результаті "очевидного перевороту".

Невідомо, хто саме проводив арешти. Військові офіційно не коментують ці повідомлення.

Очевидці повідомляють, що в суданській столиці Хартумі не працює інтернет. При цьому в соцмережах з'явилися фото, на яких розгніваний натовп палить шини на вулицях. За повідомленням телеканалу "Аль-Арабія", столичний аеропорт закритий, міжнародні рейси припинені.

Автор фото, Reuters

У Хартумі розгорнуті збройні сили і воєнізовані формування, вони обмежують пересування цивільних. Водночас учасники протесту з національними прапорами протестують у різних частинах міста, повідомив Reuters свідок того, що відбувається.

Основні демократичні групи в Судані закликали своїх прихильників чинити опір будь-якому військовому перевороту.

Прем'єр Хамдук також закликав народ вийти на вулиці, щоб мирно захистити революцію, повідомляє телекомпанія "Аль-Арабія" з посиланням на міністерство інформації країни.

Криза в Судані

Повідомлення про арешти надійшли на тлі зростання напруги між військовими і цивільною перехідною владою, які поділили правління після повалення президента Омара аль-Башира 2019 року.

Башира засудили до двох років ув'язнення за звинуваченнями в корупції, незаконному отриманні подарунків і зберіганні іноземної валюти. Політична трансформація, узгоджена після його відставки, мала привести до виборів в кінці 2023 року.

Криза загострилася у вересні, коли відбулася спроба державного перевороту, яку приписують прихильникам аль-Башира.

У жовтні противники демократичних сил вийшли на вулиці Хартума, щоб закликати армію взяти країну під контроль. А в четвер у столиці країни десятки тисяч людей взяли участь у демонстрації на підтримку громадянського перехідного уряду.

Підтримка тимчасового уряду різко скоротилася в останні місяці, оскільки економіка Судану - в скрутному становищі.

Цього року ЗМІ повідомляли, що Судан заморозив дію угоди про розміщення на своїй території бази ВМФ Росії, укладеної ще під час правління аль-Башира. У Москві заявляли, що остаточно це питання не вирішене, а заяви про відмову від ратифікації угоди - неправдиві.