Нові рекорди коронавірусу в Україні, і чому британці не носять масок. Теленовини ВВС
У випуску 21 жовтня:
- В Україні почали діяти обмеження на тлі поглиблення коронавірусної кризи. Росте кількість інфікованих і померлих.
- Стрибок захворювань у Великій Британії, але через високий рівень вакцинації рівень смертності суттєво нижчий.
- Екологічний лобізм: експортери нафти, газу та вугілля переконували вчених змінити рекомендації щодо скорочення вуглецю.
- Дівчинка із міста Золоте на Луганщині рятує покинутих господарями домашніх тварин.
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