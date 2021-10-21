Нові рекорди коронавірусу в Україні, і чому британці не носять масок. Теленовини ВВС

У випуску 21 жовтня:

  • В Україні почали діяти обмеження на тлі поглиблення коронавірусної кризи. Росте кількість інфікованих і померлих.
  • Стрибок захворювань у Великій Британії, але через високий рівень вакцинації рівень смертності суттєво нижчий.
  • Екологічний лобізм: експортери нафти, газу та вугілля переконували вчених змінити рекомендації щодо скорочення вуглецю.
  • Дівчинка із міста Золоте на Луганщині рятує покинутих господарями домашніх тварин.

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