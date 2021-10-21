Нові рекорди коронавірусу в Україні, і чому британці не носять масок. Теленовини ВВС

17 хвилин(и) тому

У випуску 21 жовтня:

В Україні почали діяти обмеження на тлі поглиблення коронавірусної кризи. Росте кількість інфікованих і померлих.

Стрибок захворювань у Великій Британії, але через високий рівень вакцинації рівень смертності суттєво нижчий.

Екологічний лобізм: експортери нафти, газу та вугілля переконували вчених змінити рекомендації щодо скорочення вуглецю.

Дівчинка із міста Золоте на Луганщині рятує покинутих господарями домашніх тварин.