Алек Болдвін випадково застрелив операторку на знімальному майданчику

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Алек Болдвін також є ко-продюсером стрічки Rust, яку знімають у Нью Мексико

Коли під час зйомок актор Алек Болдвін вистрелив із реквізитної зброї, він поцілив у жінку. Її намагалися врятувати, але вона померла від поранень у лікарні.

Поранено також і режисера фільму, 48-річного Жоеля Саузу. Нині він у шпиталі.

Загибла - 42-річна Галина Гатчинс, головний оператор фільму.

Згідно із її сайтом, вона з України, а виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Вона вивчала журналістику у Києві, і кінематографію у Лос Анжелесі. У 2019 часопис American Cinematographer називав її "сходячою зіркою" індустрії кіно.

Вона була головною операторкою у стрічці Archenemy ("Запеклий ворог"), що вийшла у 2020.

"Я так шкодую за Галиною. Мене також обурює, що це сталося на знімальному майданчику", - написав у Twitter режисер Archenemy Адам Мортімер.

Трагедія сталася на зйомках вестерну Rust у Нью Мексико, заявили в поліції.

Речник актора заявив новинній агенції AP, що зброю мало бути заряджено холостими патронами.

Поліція все ще розслідує деталі інциденту, що стався на ранчо Bonanza Creek. Це місце є популярним майданчиком для зйомок.

Як заявили у поліції Санта Фе агенції AFP, актор вже дав свідчення слідчим.

"Він свідчив добровільно і залишив поліцейський відділок після розмови зі слідчими", - заявив його речник.

У заяві Міжнародної гільдії кінематографістів йдеться, що смерть Галини Гатчинс стала "приголомшливою звісткою" та "жахливою втратою".

"Деталі залишаються неясними на цей момент, але ми працюємо над тим, щоб все з'ясувати, а також підтримуємо повне розслідування цієї трагедії", - заявили у Гільдії.

У поліції кажуть, що правоохоронці прибули до Bonanza Creek о 13:50 за місцевим часом після екстреного дзвінка про стрілянину на ранчо.

Алек Болдвін є копродюсером стрічки і грає в ній бандита, 13-річного онука якого звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Алек Болдвін є старшим із чотирьох братів-акторів, і має численні нагороди за свої роботи в кінематографі.