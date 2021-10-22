Алек Болдвін випадково застрелив операторку на знімальному майданчику
Коли під час зйомок актор Алек Болдвін вистрелив із реквізитної зброї, він поцілив у жінку. Її намагалися врятувати, але вона померла від поранень у лікарні.
Поранено також і режисера фільму, 48-річного Жоеля Саузу. Нині він у шпиталі.
Загибла - 42-річна Галина Гатчинс, головний оператор фільму.
Згідно із її сайтом, вона з України, а виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Вона вивчала журналістику у Києві, і кінематографію у Лос Анжелесі. У 2019 часопис American Cinematographer називав її "сходячою зіркою" індустрії кіно.
Вона була головною операторкою у стрічці Archenemy ("Запеклий ворог"), що вийшла у 2020.
"Я так шкодую за Галиною. Мене також обурює, що це сталося на знімальному майданчику", - написав у Twitter режисер Archenemy Адам Мортімер.
Трагедія сталася на зйомках вестерну Rust у Нью Мексико, заявили в поліції.
Речник актора заявив новинній агенції AP, що зброю мало бути заряджено холостими патронами.
Поліція все ще розслідує деталі інциденту, що стався на ранчо Bonanza Creek. Це місце є популярним майданчиком для зйомок.
Як заявили у поліції Санта Фе агенції AFP, актор вже дав свідчення слідчим.
"Він свідчив добровільно і залишив поліцейський відділок після розмови зі слідчими", - заявив його речник.
У заяві Міжнародної гільдії кінематографістів йдеться, що смерть Галини Гатчинс стала "приголомшливою звісткою" та "жахливою втратою".
"Деталі залишаються неясними на цей момент, але ми працюємо над тим, щоб все з'ясувати, а також підтримуємо повне розслідування цієї трагедії", - заявили у Гільдії.
У поліції кажуть, що правоохоронці прибули до Bonanza Creek о 13:50 за місцевим часом після екстреного дзвінка про стрілянину на ранчо.
Алек Болдвін є копродюсером стрічки і грає в ній бандита, 13-річного онука якого звинувачують у ненавмисному вбивстві.
Алек Болдвін є старшим із чотирьох братів-акторів, і має численні нагороди за свої роботи в кінематографі.
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