Знайшли мертвим нареченого загиблої Габбі Петіто. "По груди у воді зі зміями та алігаторами"

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram/ Gabby Petito Підпис до фото, Габбі Петіто знайшли мертвою у Вайомінгу у вересні

Рештки тіла, яке цього тижня знайшли у Florida park, належать зниклому нареченому Габбі Петіто, повідомили у ФБР.

Тіло Браяна Лондрі, якого вважали зниклим понад місяць, ідентифікували за стоматологічною картою.

Його розшукували у зв'язку із розслідуванням смерті Габі Петіто, але не висували звинувачень.

Адвокат, який представляє батьків Браяна Лондрі, заявив, що їх поінформували про висновки слідства. Він також заявив, що в них немає коментарів, і закликав пресу поважати приватність родини.

21 жовтня слідчі повідомили, що знайшли рештки тіла під водою у парку у Флориді. За даними NBC News, це був череп та деякі кістки. Там також знайшли рюкзак і ноутбук, що належали Браяну Лондрі.

На брифінгу у четвер місцевий шериф Кармін Марсено заявив, що слідчі та пошуковці працювали по груди у воді із гримучими зміями та алігаторами.

"Це зовсім не те, що обшукувати машину чи будинок. Територія пошуків величезна і вся вона у воді", - заявив він журналістам, які зібралися біля закритого парку.

Автор фото, EPA

Трагічна справа молодої пари привернула міжнародну увагу.

У липні 23-річний Браян Лондрі разом із 22-річною Габріель "Габбі" Петіто вирушили в подорож у будинку на колесах і звітували про свої ідилічні пригоди в соцмережах.

Потім Браян повернувся додому, але без нареченої. Батьки Габбі закликали Браяна розповісти, куди зникла їхня донька, проте він мовчав, а згодом і сам пішов з дому та зник.

Наприкінці вересня тіло Габбі Петіто знайшли у Вайомінгу, де пара подорожувала.

Автор фото, Instagram/ Gabby Petito

Батьки Габбі звинувачували родину Лондрі у тому, що вони нічого не роблять для розслідування, і ті вирішили приєднатися до пошукової операції, - саме батько Лондрі знайшов його рюкзак.

Адвокат родини Лондрі Стів Бертоліно заявив CNN, що будь-які припущення про те, що вони "підклали" речові докази є "нісенітницею".

Він додав, що знахідка батька Браяна Лондрі була "випадковою".