Савченко із сестрою затримали у "Борисполі" з підробленими ковід-сертифікатами
Поліція відкрила провадження через використання підроблених документів в аеропорту "Бориспіль" - днями прикордонники там виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з ознаками підробки.
"Одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою", - заявила поліція. Там повідомили, що жінка подорожувала із сестрою, сертифікат про вакцинацію якої також має ознаки підробки.
У поліції не називають імена жінок. Їх також не видно і на оприлюднених правоохоронцями фото документів.
Проте, за даними ВВС News Україна, йдеться про сестер Савченко - Надію, яка була депутаткою Верховної Ради у 2014-2019 роках від "Батьківщини", та її сестру Віру.
На сертифікатах, які виклала поліція, залишились дати народження, які збігаються з датами Надії та Віри Савченко.
ВВС News Україна намагається зв'язатись з Вірою та Надією Савченко.
Заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко у розмові з ВВС відмовилась коментувати цей інцидент.
Надію Савченко обрали депутаткою, коли вона перебувала в полоні та ув'язненні в Росії. Туди вона потрапила влітку 2014.
У 2016 її звільнили завдяки міжнародному тиску і українсько-російським домовленостям на найвищому рівні.
Незабаром після повернення через скандальні заяви щодо Донбасу фракція "Батьківщина" виключила Надію Савченко зі своєї фракції.
Згодом Надію Савченко звинуватили у підготовці терактів у Києві, державного перевороту та вбивства керівників держави, та позбавили депутатської недоторканості.
Депутатку затримали прямо у сесійній залі Верховної Ради, за ґратами вона оголошувала голодування, відмовилася від адвокатів і просила про заміну запобіжного заходу.
У квітні 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити Надію Савченко та ще одного фігуранта цієї справи Володимира Рубана просто в залі судових засідань, мотивуючи це тим, що термін запобіжного заходу закінчився, а нового не було.
Це сталося у розпал президентської кампанії в Україні, переможцем якої став Володимир Зеленський.
Процес у цій справі триває.
Як пояснили співрозмовники ВВС News Україна у правоохоронних органах, підробку виявили за допомогою системи SaveBorder, що сканує сертифікати і виявляє підробки.
За повідомленням НПУ, розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини.
"Документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам", - йдеться у повідомленні.
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