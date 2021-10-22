Савченко із сестрою затримали у "Борисполі" з підробленими ковід-сертифікатами

6 хвилин(и) тому

Автор фото, NPU.GOV.UA Підпис до фото, Дата народження на одному із оприлюднених сертифікатів співпадає із датою народження Надії Савченко

Поліція відкрила провадження через використання підроблених документів в аеропорту "Бориспіль" - днями прикордонники там виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з ознаками підробки.

"Одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою", - заявила поліція. Там повідомили, що жінка подорожувала із сестрою, сертифікат про вакцинацію якої також має ознаки підробки.

У поліції не називають імена жінок. Їх також не видно і на оприлюднених правоохоронцями фото документів.

Проте, за даними ВВС News Україна, йдеться про сестер Савченко - Надію, яка була депутаткою Верховної Ради у 2014-2019 роках від "Батьківщини", та її сестру Віру.

На сертифікатах, які виклала поліція, залишились дати народження, які збігаються з датами Надії та Віри Савченко.

ВВС News Україна намагається зв'язатись з Вірою та Надією Савченко.

Заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко у розмові з ВВС відмовилась коментувати цей інцидент.

Автор фото, UNIAN

Надію Савченко обрали депутаткою, коли вона перебувала в полоні та ув'язненні в Росії. Туди вона потрапила влітку 2014.

У 2016 її звільнили завдяки міжнародному тиску і українсько-російським домовленостям на найвищому рівні.

Незабаром після повернення через скандальні заяви щодо Донбасу фракція "Батьківщина" виключила Надію Савченко зі своєї фракції.

Згодом Надію Савченко звинуватили у підготовці терактів у Києві, державного перевороту та вбивства керівників держави, та позбавили депутатської недоторканості.

Депутатку затримали прямо у сесійній залі Верховної Ради, за ґратами вона оголошувала голодування, відмовилася від адвокатів і просила про заміну запобіжного заходу.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Надія Савченко побувала за ґратами і в Росії, і в Україні. На фото ліворуч - її сестра Віра.

У квітні 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити Надію Савченко та ще одного фігуранта цієї справи Володимира Рубана просто в залі судових засідань, мотивуючи це тим, що термін запобіжного заходу закінчився, а нового не було.

Це сталося у розпал президентської кампанії в Україні, переможцем якої став Володимир Зеленський.

Процес у цій справі триває.

Як пояснили співрозмовники ВВС News Україна у правоохоронних органах, підробку виявили за допомогою системи SaveBorder, що сканує сертифікати і виявляє підробки.

За повідомленням НПУ, розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини.

"Документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам", - йдеться у повідомленні.