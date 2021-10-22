Королева Єлизавета II провела ніч в лікарні. Але це не пов'зано з ковідом

10 хвилин(и) тому

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Королева Великої Британії Єлизавета II провела ніч на четвер у лікарні після того, як лікарі порадили їй скасувати візит до Північної Ірландії. У повідомленні Букінгемського палацу сказано, що в четвер вона повернулася до Віндзорського замку.

"Після того, як медики порадили їй протягом декількох днів відпочити, королева приїхала до лікарні, щоби зробити деякі попередні обстеження. Сьогодні вдень вона повернулася до Віндзорського замку і залишається в бадьорому настрої", - повідомляє Букінгемський палац.

Королеву оглядали лікарі в приватній лікарні Короля Едуарда VII в центрі Лондона, розташованій за 30 км від Віндзора. Повідомляється, що візит до лікарні не пов'язаний з коронавірусом.

Судячи з повідомлень, Єлизавета II залишилася в лікарні на ніч з практичних міркувань. У четвер увечері вона повернулася до виконання звичайних обов'язків і працювала у Віндзорському замку.

Дводенна поїздка 95-річної Єлизавети II до Північної Ірландії мала початися у середу, але за порадою медиків її скасували.

Очікується, що королева візьме участь в конференції з питань зміни клімату COP26 в Глазго в кінці жовтня.

Останніми днями Єлизавета II відвідала низку заходів, зокрема, відкрила Глобальний інвестиційний саміт у Віндзорському замку у вівторок ввечері. Раніше того ж дня вона провела дві аудієнції по відеозв'язку з послами Японії та ЄС.

У понеділок королева провела віртуальну аудієнцію з новим генерал-губернатором Нової Зеландії, а минулих вихідних відвідала перегони в Аскоті.