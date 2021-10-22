Галина Гатчинс, яку застрелив Болдвін на зйомках, мала громадянство України

30 хвилин(и) тому

Автор фото, halynahutchins Підпис до фото, Фото з особистої сторінки Галини Гатчинс в Instagram

Галина Гатчинс, яка загинула під час зйомок фільму в США, мала українське громадянство, підтвердили BBC News Україна в МЗС.

42-річна Галина Гатчинс загинула у США, коли актор Алек Болдвін під час зйомок вистрелив із реквізитної зброї.

Її намагалися врятувати, але вона померла від поранень у лікарні.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями.

Консули також встановлюють зв'язок із рідними українки, аби надати необхідну правову допомогу.

За інформацією ВВС Україна, у Галини залишився чоловік і малолітня дитина.

Хто така Галина Гатчинс

Галина Гатчинс - американська операторка-постановниця українського походження. Працювала над понад 30 фільмами, короткометражками та міні-серіалами.

На її сайті вказано, що Галина Гатчинс виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Вивчала журналістику у Києві і кінематографію у Лос-Анджелесі.

У 2019 році часопис American Cinematographer називав її "зіркою, яка сходить" в індустрії кіно.

Вона була головною операторкою у стрічці Archenemy ("Запеклий ворог"), що вийшла у 2020 році.

Що трапилося

Трагедія сталася на ранчо Bonanza Creek у Нью-Мексико, де знімали вестерн Rust, заявили в поліції. Це місце є популярним майданчиком для зйомок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Алек Болдвін є співпродюсером фільму Rust

Зброя мала бути зарядженою холостими патронами.

Поліція розслідує деталі інциденту. Актор Алек Болдвін вже дав свідчення слідчим.

Алек Болдвін є копродюсером стрічки і грає в ній бандита, 13-річного онука, якого звинувачують у ненавмисному вбивстві.

У заяві Міжнародної гільдії кінематографістів йдеться, що смерть Галини Гатчинс стала "приголомшливою звісткою" та "жахливою втратою".