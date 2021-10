Як до рук Болдвіна потрапила небезпечна зброя. Реакція на загибель українки-операторки у США

22 хвилин(и) тому

"Зірка, що сходить" - не зійшла

Окрім згаданого інді-фільму "Заклятий ворог" її доробок містить драму Blindfire (2020), фільми жахів The Mad Hatter (2021) і Darlin' (2019), а також комедійну драму To the New Girl (2020).