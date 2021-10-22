Владислава Князєва обрали новим головою Верховного Суду. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Пленум Верховного Суду обрав нового голову Верховного Суду. Ним став секретар Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва.

Новий голова вступить на посаду з 1 грудня терміном на 4 роки. Саме тоді закінчується каденції нинішньої голови суду Валентини Данішевської.

Голосування було таємним. За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів Верховного Суду зі 169.

Експерти називають Князєва найприйнятнішою з точки зору доброчесності кандидатурою під час голосування.

На цю посаду також подавався суддя Касаційного господарського суду Володимир Погребняк, який набрав 49 голосів. Ще один кандидат - суддя Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду Олег Ткачук отримав підтримку семи суддів.

Дев'ятеро суддів не підтримали жодного з трьох кандидатів на посаду голови суду.

Експерт судової реформи, очільник фундації DEJURE Михайло Жернаков вважає, що Владислав Князєв - не найгірша з кандидатур.

"Це точно не найгірший із варіантів, які були. Верховний Суд вміє приємно здивувати. Можливо, ще не все там втрачено", - написав Жернаков у Facebook.

Хто такий Владислав Князєв

Князєву 42 роки. Він родом з Миколаєва, закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року - суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду.

З листопада 2017 року Князєв став суддею сформованого на новому конкурсі Верховного Суду і секретарем Великої палати ВС.

Тоді під час відбору у громадської ради доброчесності були питання щодо походження майна його тестя, який вже тоді був пенсіонером.

У своєму виступі на пленумі Князєв вказав на численні проблеми у судовій системі України.

"Напевно таких важких часів, як зараз, судова система ще не знала. І передбачаю, що далі буде не легше. Я дуже вагався перед тим, як податися на цю посаду, тому що це величезний тягар, величезна відповідальність", - сказав суддя.

Водночас він запевнив, що дотримується принципу бути першим серед рівних і за ним не стоять ніякі політичні сили.

Князєв склав присягу члена Вищої ради правосуддя як голова Верховного Суду та подякував за підтримку, запевнивши, що докладе всіх зусиль, щоб виправдати сподівання суддівського корпусу.

"Я поговорю з кожним суддею, з'ясую всі проблеми, і всі разом ми рухатимемося вперед. Ми побудуємо сильну судову владу", - сказав Князєв.

Він наполягає, що у Києві живе на зйомній квартирі.

У його родини є нерухомість в Миколаєві, а на дружину записані два автомобілі та десятки тисяч доларів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Валентина Данішевська очолювала Верховний Суд з 2017 року

Попередня очільниця Верховного Суду Валентина Данішевська, яка перебувала на цій посаді з 2017 року, у жовтні вирішила скласти повноваження і не йти на другий термін.

Голова Верховного Суду обирається з-поміж суддів ВС строком на чотири роки з правом обіймати посаду не більше двох строків поспіль.