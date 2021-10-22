У пожежі на заводі боєприпасів у Росіі загинули 16 людей

16 хвилин(и) тому

Автор фото, MCHS Russia/TASS

Щонайменше 16 людей загинули у пожежі на пороховому заводі "Еластік" під Рязанню. Доля ще однієї невідома.

Ще одну людину із сильними опіками доправили у лікарню.

Причиною пожежі стало порушення технології виробництва, повідомили у російському МНС.

"За попередніми даним на 11:30, в результаті інциденту загинули 16 людей. На місці працюють медичні психологи та бригади медицини катастроф", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнецов.

Одного потерпілого евакуювали до обласного опікового центру. В нього опіки 80% шкіри, а його стан оцінюють як важкий.

До регіону також направили криміналістів центрального апарату Слідчого комітету, які допомогатимуть у розслідуванні загибелі людей.

Цех, у якому сталася пожежа, належить підприємству ТОВ "Разряд", що виготовляє вибухові речовини та утилізує боєприпаси, повідомив РІА "Новости" представник екстрених служб.

На місце пожежі відправили також додаткову групу рятувальників із Тульської області та Підмосков'я.

Автор фото, MCHS Russia/TASS

Станом на зараз відкритий вогонь на 160 кв м загасили. Як повідомляють у російському МНС, загрози для населення немає.

Федеральне державне підприємство "Завод синтетичних волокон "Еластик" відкрили у 1962 році. На сайті підприємства йдеться про те, що до програми озброєння, розробленої до 2015 року, завод виконував державне оборонне замовлення. Завод також був монополістом у Росії зі спорядження та збирання засобів ураження наземних цілей та реактивних снарядів у системах залпового вогню, а також випускав газові генератори для підводних човнів.

У 2015 році підприємство збанкрутіло, а з лютого 2017 виробництво на ньому призупинили.