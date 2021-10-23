Хто і з ким може воювати через зміни клімату - доповідь розвідки США

Гордон Корера

Кореспондент з питань безпеки

50 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Фото липневих повеней у Німеччині облетіли весь світ

Зміни клімату посилять напруження на міжнародній арені, про це йдеться у звіті, підготовленому кількома безпековими відомствами США.

Цей звіт є першою оцінкою того, як кліматична криза може вплинути на національну безпеку до 2040 року.

На думку розвідвідомств США, країни будуть запекло сперечатися про подолання кліматичної кризи, а найбідніші країни постраждають найбільше, оскільки мають менше можливостей адаптуватися до зміни клімату.

У звіті також застерігають щодо небезпеки геоінженерних технологій, які деякі країни розробляють та втілюватимуть самотужки.

27-сторінкова доповідь відбиває спільну позицію 18 відомств США, які опікуються безпекою країни.

Звіт дає доволі песимістичну картинку того, як світові не вдається співпрацювати у розв'язанні цієї проблеми, що може призвести до запеклої конкуренції між країнами та до нестабільності.

Звіт оприлюднили перед поїздкою президента Байдена до Глазго, де він візьме участь у міжнародній конференції COP26, присвяченій змінам клімату.

Розвідвідомства США також вважають, що країни намагатимуться захистити свої економіки самотужки, розробляючи нові технології.

Дехто намагатиметься уникати спільної боротьби із глобальним потеплінням, адже у близько 20 країн світу понад половина експортного виторгу надходить від товарів, вироблених на викопному паливі.

"Зменшення доходів від продажу викопного палива загострить ситуацію у країнах Близького Сходу. І вони ж стикнуться із різкішими змінами клімату", - йдеться у доповіді.

Там же міститься й попередження: вже незабаром вплив кліматичних змін відчують в усьому світі.

Найслабші ланки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чад є однією з країн, що постануть перед загрозою зникнення через кліматичні зміни, йдеться у доповіді американської розвідки

Розвідка США виділяє 11 країн та два регіони, де виникнуть особливі ризики щодо палива, харчів, води та медицини.

Вони є біднішими, і їм складніше пристосуватися до змін. А відтак, саме там виникатимуть осередки нестабільності та внутрішні конфлікти.

До того ж хвилі спеки та посухи створюють загрози для критичної інфраструктури, - наприклад, для системи постачання електрики.

П'ять із цих країн розташовані у Південній та Східній Азії, це - Афганістан, Бірма, Індія, Пакистан та Північна Корея.

Ще чотири країни з регіону Центральної Америки та Карибів - Гватемала, Гаїті, Гондурас та Нікарагуа.

Крім того, у групі ризику називають також Колумбію та Ірак, низку держав у Центральній Африці та острівні держави у Тихому океані.

З цих країн нестабільність з потоками мігрантів ширитиметься світом, спричиняючи нові гуманітарні виклики.

"Гарячі" точки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через зміни клімату холодна Арктика може стати однією із "гарячих" точок

Холодна Арктика може стати однією із "гарячих" точок, оскільки через потепління лід там починає танути, і вона стає доступнішою. Це відкриє доступ до нових торговельних маршрутів, запасів риби тощо. Але також призведе до збільшення військової присутності в регіоні.

Ще одним джерелом проблем може стати доступ до води. На Близькому Сході та у Північній Африці більшість водних ресурсів - понад 60% - розташовані на території кількох держав, а річки перетинають кордони.

Через це, наприклад, між Пакистаном та Індією вже йде тривалий конфлікт. А води річки Меконг можуть викликати проблеми між Китаєм, Камбоджею та В'єтнамом, йдеться у звіті.

Технології майбутнього

Іншим джерелом ризиків може бути те, що для боротьби із кліматичними змінами певні країни вирішать використовувати геоінженерію.

Йдеться про такі технології майбутнього, як управління сонячним випромінюванням, розпилювання аерозолів у стратосфері, які забезпечували б охолодження повітря у нижчих шарах атмосфери так, як, наприклад, це відбувається під час виверження вулканів, локальне збільшення біомаси ґрунтів.

Якщо одна країна почне застосовувати ці технології без погодження з іншими, кліматичні проблеми можуть просто "пересунутися" в інший регіон. Для деяких країн це може означати ще негативніші наслідки кліматичних змін, ніж уже є. І це їх обурить.

Наразі дослідження цих технологій провадять в США, низці країн ЄС, Британії, Росії, Китаї та Австралії. А регуляцій або правил щодо їхнього застосування обмаль.

Поштовх до співпраці

Автори звіту вважають, що можливості уникнути такого розвитку подій все ще є.

Але вони є дещо парадоксальними. Наприклад, геоінженерія може бути проблемою в руках однієї окремої країни, але якщо діяти спільно, продумано і за правилами, то вона може допомогти у боротьбі зі змінами клімату.

А ще може статися якась екологічна катастрофа, яка підштовхне до співпраці країни, які досі поводяться радше егоїстично.

Сама поява подібного звіту свідчить, що кліматичні зміни виходять наперед у порядку денному безпекових інституцій.

"Уряди дедалі більше визнають, що кліматичні зміни формують національну безпеку так, як ніколи раніше", - каже директорка британського Центру клімату та безпеки Ерін Сікорські.