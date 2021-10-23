Хто і з ким може воювати через зміни клімату - доповідь розвідки США
- Гордон Корера
- Кореспондент з питань безпеки
Зміни клімату посилять напруження на міжнародній арені, про це йдеться у звіті, підготовленому кількома безпековими відомствами США.
Цей звіт є першою оцінкою того, як кліматична криза може вплинути на національну безпеку до 2040 року.
На думку розвідвідомств США, країни будуть запекло сперечатися про подолання кліматичної кризи, а найбідніші країни постраждають найбільше, оскільки мають менше можливостей адаптуватися до зміни клімату.
У звіті також застерігають щодо небезпеки геоінженерних технологій, які деякі країни розробляють та втілюватимуть самотужки.
27-сторінкова доповідь відбиває спільну позицію 18 відомств США, які опікуються безпекою країни.
Звіт дає доволі песимістичну картинку того, як світові не вдається співпрацювати у розв'язанні цієї проблеми, що може призвести до запеклої конкуренції між країнами та до нестабільності.
Звіт оприлюднили перед поїздкою президента Байдена до Глазго, де він візьме участь у міжнародній конференції COP26, присвяченій змінам клімату.
Розвідвідомства США також вважають, що країни намагатимуться захистити свої економіки самотужки, розробляючи нові технології.
Дехто намагатиметься уникати спільної боротьби із глобальним потеплінням, адже у близько 20 країн світу понад половина експортного виторгу надходить від товарів, вироблених на викопному паливі.
"Зменшення доходів від продажу викопного палива загострить ситуацію у країнах Близького Сходу. І вони ж стикнуться із різкішими змінами клімату", - йдеться у доповіді.
Там же міститься й попередження: вже незабаром вплив кліматичних змін відчують в усьому світі.
Найслабші ланки
Розвідка США виділяє 11 країн та два регіони, де виникнуть особливі ризики щодо палива, харчів, води та медицини.
Вони є біднішими, і їм складніше пристосуватися до змін. А відтак, саме там виникатимуть осередки нестабільності та внутрішні конфлікти.
До того ж хвилі спеки та посухи створюють загрози для критичної інфраструктури, - наприклад, для системи постачання електрики.
П'ять із цих країн розташовані у Південній та Східній Азії, це - Афганістан, Бірма, Індія, Пакистан та Північна Корея.
Ще чотири країни з регіону Центральної Америки та Карибів - Гватемала, Гаїті, Гондурас та Нікарагуа.
Крім того, у групі ризику називають також Колумбію та Ірак, низку держав у Центральній Африці та острівні держави у Тихому океані.
З цих країн нестабільність з потоками мігрантів ширитиметься світом, спричиняючи нові гуманітарні виклики.
"Гарячі" точки
Холодна Арктика може стати однією із "гарячих" точок, оскільки через потепління лід там починає танути, і вона стає доступнішою. Це відкриє доступ до нових торговельних маршрутів, запасів риби тощо. Але також призведе до збільшення військової присутності в регіоні.
Ще одним джерелом проблем може стати доступ до води. На Близькому Сході та у Північній Африці більшість водних ресурсів - понад 60% - розташовані на території кількох держав, а річки перетинають кордони.
Через це, наприклад, між Пакистаном та Індією вже йде тривалий конфлікт. А води річки Меконг можуть викликати проблеми між Китаєм, Камбоджею та В'єтнамом, йдеться у звіті.
Технології майбутнього
Іншим джерелом ризиків може бути те, що для боротьби із кліматичними змінами певні країни вирішать використовувати геоінженерію.
Йдеться про такі технології майбутнього, як управління сонячним випромінюванням, розпилювання аерозолів у стратосфері, які забезпечували б охолодження повітря у нижчих шарах атмосфери так, як, наприклад, це відбувається під час виверження вулканів, локальне збільшення біомаси ґрунтів.
Якщо одна країна почне застосовувати ці технології без погодження з іншими, кліматичні проблеми можуть просто "пересунутися" в інший регіон. Для деяких країн це може означати ще негативніші наслідки кліматичних змін, ніж уже є. І це їх обурить.
Наразі дослідження цих технологій провадять в США, низці країн ЄС, Британії, Росії, Китаї та Австралії. А регуляцій або правил щодо їхнього застосування обмаль.
Поштовх до співпраці
Автори звіту вважають, що можливості уникнути такого розвитку подій все ще є.
Але вони є дещо парадоксальними. Наприклад, геоінженерія може бути проблемою в руках однієї окремої країни, але якщо діяти спільно, продумано і за правилами, то вона може допомогти у боротьбі зі змінами клімату.
А ще може статися якась екологічна катастрофа, яка підштовхне до співпраці країни, які досі поводяться радше егоїстично.
Сама поява подібного звіту свідчить, що кліматичні зміни виходять наперед у порядку денному безпекових інституцій.
"Уряди дедалі більше визнають, що кліматичні зміни формують національну безпеку так, як ніколи раніше", - каже директорка британського Центру клімату та безпеки Ерін Сікорські.
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