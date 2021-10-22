Проїзд у транспорті: кого тепер не пускають
В Україні запрацювали обмеження на подорожі поїздами та автобусами між областями.
Від 21 жовтня перед посадкою в потяг далекого сполучення і автобус міжрегіонального сполучення пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген.
Також на найбільших залізничних вокзалах України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус.
У перший день дії обмежень до поїздів не пустили десятки людей.
Над відео працювали Оксана Нечепоренко, Антон Авіжа і Альбій Шудря.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски