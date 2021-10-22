Проїзд у транспорті: кого тепер не пускають

1 година тому

В Україні запрацювали обмеження на подорожі поїздами та автобусами між областями.

Від 21 жовтня перед посадкою в потяг далекого сполучення і автобус міжрегіонального сполучення пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген.

Також на найбільших залізничних вокзалах України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус.

У перший день дії обмежень до поїздів не пустили десятки людей.