Самка білого носорога більше не матиме дітей. Таких носорогів лишилося всього два

3 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найджін - одна із двох останніх північних білих носорогів, які залишилися у світі

Вчені вивели з програми розведення самицю північного білого носорога, яких залишилося лише два у світі.

Рішення припинити збирати яйцеклітини 32-річної Найджін ухвалили після "оцінки етичного ризику", який враховував її вік та інші чинники.

Ані Найджін, ані її дочка Фату не здатні виносити теля носорога.

Останній самець цього виду помер 2018 року, але його сперму зібрали й використовували для запліднення яйцеклітин.

Під час цієї процедури група ветеринарів виймає яйцеклітину носорога за допомогою методів, розроблених за роки досліджень.

Потім яйцеклітини відправляють в італійську лабораторію, де їх запліднюють спермою двох померлих самців.

Наразі вчені створили 12 ембріонів, які сподіваються імплантувати сурогатним матерям, відібраним із популяції південних білих носорогів.

Наукова група BioRescue, яка керує цією схемою, заявила, що зваживши ризики, вони вирішили припинити збирати яйцеклітини у Найджін.

"Вивести одну особину з програми збереження з міркувань добробуту тварини зазвичай не проблема, але коли одна особина становить 50% всієї популяції, ви кілька разів подумаєте про це", - зазначили головні ветеринари Френк Гьоріц та Стівен Нгулу.

Окрім її похилого віку, ультразвукове сканування виявило кілька невеликих доброякісних пухлин на шийці матки та всередині неї, а також кисту на лівому яєчнику.

Утім, команда BioRescue зазначила, що Найджін залишиться учасницею інших аспектів програми. Вчені беруть у неї зразки тканин для дослідження стовбурових клітин.

Є надія, що вона також зможе "передати свої соціальні знання та поведінку" майбутнім нащадкам.

До межі вимирання північних білих носорогів довели браконьєри й втрата середовища проживання.

Найджін народилася у чеському зоопарку, але через десятиліття її перевезли до заповідника Оль Пеєта у Кенії, де вона живе під озброєним захистом.