Байден пообіцяв захистити Тайвань від Китаю

34 хвилин(и) тому

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Президент Джо Байден заявив, що США будуть захищати Тайвань у разі нападу Китаю.

Це явний відступ від зовнішньополітичної позиції США, яка існує вже багато років.

Проте представник Білого дому пізніше заявив американським ЗМІ, що висловлювання президента не означають зміни політики.

У Сполучених Штатах існує закон, згідно з яким вони повинні допомагати Тайваню оборонятися. З нього, втім, не зрозуміло, якою буде поведінка США у разі нападу Китаю на Тайвань.

Китай поки що не відреагував на коментарі Байдена.

Що сказали Байден і представник Білого дому?

На заході за участю CNN один з учасників послався на нещодавні повідомлення про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету. Журналіст запитав Байдена, чи може він "пообіцяти захищати Тайвань?" і як країна реагує на розвиток військових технологій в Китаї?

Байден відповів: "Та і так". Він додав, що немає потреби "турбуватися про те, чи стануть [супротивники США] більш могутніми", тому що "Китай, Росія і весь інший світ знають, що у нас найсильніші збройні сили у світовій історії".

Потім ведучий CNN Андерсон Купер знову запитав президента США, чи стане США на захист Тайваню у разі нападу Китаю. Байден відповів: "Так, у нас є зобов'язання це зробити".

Трохи пізніше представник Білого дому, схоже, спробував згладити коментарі президента, заявивши американським ЗМІ, що США "не оголошують про будь-які зміни у нашій політиці, і в нашій політиці не з'явилося жодних змін".

Це відбувається не вперше. У серпні Байден заявив щось дуже схоже в інтерв'ю ABC News. Білий дім тоді також повідомив, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але продають йому зброю в рамках Закону про відносини з Тайванем. У ньому йдеться, що США повинні надати острову кошти для самозахисту.

Сполучені Штати підтримують офіційні відносини з Китаєм, а також дипломатично визнають позицію Китаю, згідно з якою існує лише один китайський уряд.

Як відреагували Тайвань і Китай?

Адміністрація президента Тайваню заявила, що не піддасться тиску, й не робитиме "необачних кроків", коли отримає підтримку.

"Тайвань продемонструє тверду рішучість захистити себе", - сказав прессекретар президента Ксав'єр Ченг. Він також зазначив, що адміністрація Байдена продовжує демонструвати сильну підтримку Тайваню.

Китай поки що не відповів. Але раніше у четвер, до зустрічі, на якій пролунали слова Байдена, посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь звинуватив США у "небезпечних діях, які повернули ситуацію у Тайванській протоці у небезпечне річище".

Напруженість у відносинах між Тайванем і Китаєм зростає протягом останніх тижнів. Це сталося після того, як десятки бойових літаків Китаю проникли у зону протиповітряної оборони Тайваню.

Китай і Тайвань: головне

Чому у Китаю і Тайваню погані відносини?

Китай і Тайвань розділилися під час громадянської війни 1940-х років. З того часу Тайвань вважає себе незалежною країною, але Китай розглядає острів лише як провінцію, що відкололася, і яка буде повернута. За необхідності навіть із застосуванням сили.

Хто керує на Тайвані? На острові є власна конституція, демократично обрані лідери й близько 300 тисяч військовослужбовців у збройних силах.

Хто визнає Тайвань? Лише кілька країн визнають Тайвань. Більшість країн світу визнає китайський уряд в Пекіні.

Стівен МакДонелл, кореспондент ВВС у Китаї

З огляду на всі нещодавні розмови про війну за контроль над Тайванем, важливо пам'ятати кілька речей.

Будь-яка спроба Пекіна повернути собі острів силою буде складним завданням.

Це не означає, що цього ніколи не станеться, але будь-який китайський лідер, який накаже атакувати острів, розпочне кривавий ідеологічний конфлікт з використанням високотехнологічної смертоносної зброї.

При цьому абсолютно неважливо, наскільки сильно китайський уряд вірить у те, що люди на материку готові до такого конфлікту, накачуючи їх пропагандою про "тайваньських розкольників" і так далі.

Неважливо і те, наскільки барвисто газета Global Times буде зображувати військові успіхи кампанії; фотографії мертвих ворожих солдатів - таких же китайців - на узбережжі Тайваню не сподобаються нікому.

Захоплення Тайваню принесе нові проблеми: як зберегти контроль над територією, де переважна більшість 24-мільйонного населення виступає проти правління Комуністичної партії.

Крім відповідальності за все це, лідер, який віддав наказ про такий наступ, також буде нести відповідальність за виникнення колосальної регіональної нестабільності. Ця ситуація потенційно може залучити війська зі Сполучених Штатів, а також з інших країн, таких як Австралія чи навіть Японія.

Сі Цзіньпін явно хотів би об'єднати Тайвань з материковою частиною Китаю під своїм керівництвом, але ставки дуже високі.

Попри люту риторику деяких китайських ЗМІ, можна вважати, що більш холодні голови у китайському уряді не розглядають можливість нападу.

Однак зі зростанням військової могутності Китаю ця ситуація може змінитися вже за кілька років.