"Моє серце розбите": Алек Болдвін вперше прокоментував трагедію з Галиною Гатчинс

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Актор Алек Болдвін заявив, що шокований і засмучений через загибель кінооператорки Галини Гатчинс на знімальному майданчику.

Жінка померла внаслідок пострілів, які зробив під час зйомок Болдвін, ймовірно з реквізитної зброї.

Трагедія, що сталася у штаті Нью-Мексико, шокувала світову кіноіндустрію і пресу. Алек Болдвін вперше прокоментував її.

"Моє серце розбите", - написав пан Болдвін у Twitter. Він заявив, що зв'язався з чоловіком Галини й запропонував свою підтримку.

Автор фото, Reuters

"Жодні слова не можуть передати, наскільки я шокований і засмучений цим трагічним випадком, який забрав життя Галини Гатчинс - дружини, матері, колеги, яку любили так багато з нас", - йдеться у дописі.

Актор повідомив, що співпрацює з поліцією, щоб відтворити всі обставини того, що сталося.

Що сталося?

Автор фото, Jim Weber/The New Mexican

42-річна жінка померла 21 жовтня від вогнепальних поранень, отриманих під час зйомок фільму Rust.

Поліція з'ясовує обставини трагедії, зокрема, як до рук актора потрапила небезпечна зброя.

Режисери, які працюють у США, розповіли ВВС, що в "Голівуді" на зйомках таких фільмів, як Rust, діють суворі правила безпеки.

На майданчику має бути людина, що добре володіє зброєю та відповідає за зброярський реквізит. Перед зйомкою сцен зі зброєю роблять пробний постріл.

На таких зйомках має бути присутня поліція.

Для краси кадру, як кажуть режисери, використовують холості патрони. Вони дають яскравий спалах при пострілі, але не більше того.

"Зірка, що сходить" - не зійшла

Американська Los Angeles Times щиро сумує за операторкою, "кар'єра якої саме набирала оберти", а шлях до Голлівуду був "непересічним".

"Вона була родом з України й виросла на радянській військовій базі поблизу Арктичного кола "в оточенні оленів та атомних субмарин", - розповідає видання, цитуючи власну біографію Галини.

По закінченні університету Шевченка в Україні вона отримала ступінь з міжнародної журналістики і працювала журналістом-дослідником у британських документальних проєктах.

Вона зберегла українське громадянство, але жила в США, де мала чоловіка та дитину.

Газета згадує, що у 2019 році журнал American Cinematographer назвав Гатчинс однією з "зірок, що сходять".

"У неї був такий дивовижний досвід, який ви просто не можете не романтизувати, - згадує режисер Адам Мортімер, який працював з Гатчинс на зйомках фільму "Заклятий ворог" (Archenemy). - У неї був цей український дух, завдяки якому вона здавалася суперкрутою й дуже серйозною щодо правдивості."

За його словами, операторка мала стати "дуже відомою, дуже успішною".

Школа Американського інституту кіно AFI Conservatory, де навчалася Гатчинс, також віддала шану загиблій операторці, пише The Hollywood Reporter.

Автор фото, Getty Images

Розповідаючи про життя Галини, The Hollywood Reporter пише, що під впливом таких кінематографістів, як Крістофер Дойл та Сергій Урусевський, вона вирішила зосередитися на кінематографі та переїхала до Лос-Анджелеса, спочатку працювала на різних роботах як продюсер, водночас знімала короткометражні фільми.

Окрім згаданого інді-фільму "Заклятий ворог" її доробок містить драму Blindfire (2020), фільми жахів The Mad Hatter (2021) і Darlin' (2019), а також комедійну драму To the New Girl (2020).