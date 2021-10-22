Смерть українки на знімальному майданчику, мігранти штурмують ЄС, здоров'я королеви. Теленовини ВВС

У випуску 22 жовтня:

  • Американський актор Алек Болдвін під час зйомок вестерна випадково застрелив українку Галину Гатчинс, яка була оператором-постановником фільму.
  • Євросоюз розглядає новий пакет економічних санкцій проти Білорусі - у відповідь на те, що країни ЄС називають навмисною спробою заполонити Європу потоком мігрантів.
  • Британці можуть спати спокійно: їхня королева провела в лікарні лише одну ніч і почувається добре. Але перелякалися всі не на жарт.

Читайте також: "Галина Гатчинс могла зняти власну смерть" - колега вбитої у США українки-операторки

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.