Смерть українки на знімальному майданчику, мігранти штурмують ЄС, здоров'я королеви. Теленовини ВВС
У випуску 22 жовтня:
- Американський актор Алек Болдвін під час зйомок вестерна випадково застрелив українку Галину Гатчинс, яка була оператором-постановником фільму.
- Євросоюз розглядає новий пакет економічних санкцій проти Білорусі - у відповідь на те, що країни ЄС називають навмисною спробою заполонити Європу потоком мігрантів.
- Британці можуть спати спокійно: їхня королева провела в лікарні лише одну ніч і почувається добре. Але перелякалися всі не на жарт.
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