В Україні прогнозують 1000 смертей від ковіду щодня - Данілов
Під час піку епідемії ковіду в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов за результатами засідання РНБО.
"Ми тільки починаємр входити у пік. Ситуація дуже страшна. На превеликий жаль, те, що я зараз вам буду казати, буде неприємним, але кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 людей. Проблема саме у вакцинації", - заявив пан Данілов.
В Україні треба вакцинувати 350-400 тисяч людей на добу. Якщо цього не станеться, будуть дуже великі проблеми, каже він.
Останніми дням вакцинація в Україні б'є рекорди й майже досягла 300 тисяч щеплень на день.
До цього робили від 50 до 140 тисяч щеплень на день.
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