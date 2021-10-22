Грудень буде теплим і без снігу - синоптик

53 хвилин(и) тому

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В Україні на новорічні свята буде холодно. Температура може опуститися до -15 градусів, але снігу очікувати не варто.

Про це розповіла завідуюча відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

За прогнозами вчених, грудень в Україні буде теплим. Денну температуру на рівні 5°С слід очікувати в кінці листопада - на початку грудня.

Всі опади будуть у вигляді дощу й мокрого снігу. А от снігу ймовірніше не буде.

"Але перші дні січня будуть з великим похолоданням", - сказала пані Мартазінова.

Після свят температура трохи підніметься. Наступне значне похолодання слід очікувати в лютому.

"Дуже холодні дні - це коли -10°С - ми повинні побачити на початку грудня. Також різке зниження температури, морозні дні ми побачимо ближче до Нового року. На переході від грудня до січня, у святкові дні, з перемінним успіхом, то мороз, то тепло буде. Найхолодніші дні, а це до -15°С, випадають на початок січня, тобто свята новорічні будуть супроводжуватися морозними днями", - сказала Мартазінова.

Загалом, підкреслила синоптик, зима буде довга, температурний режим нестійкий. Що ж стосується лютого, зазначила вона, то місяць буде холодним, проте, теплішим, ніж лютий минулого року.