Алек Болдвін: перед фатальним пострілом зброя була безпечною

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Jim Weber/The New Mexican Підпис до фото, Алек Болдвін зазначив, що співпрацює з поліцією

Пістолет, з якого актор Алек Болдвін зробив фатальний постріл на знімальному майданчику, передав йому помічник режисера. Він сказав, що зброя безпечна, йдеться у судових записах.

Асистент, ім'я якого не називають, не знав, що реквізит містить боєві патрони, і вказав, щоби його розрядили, крикнувши "зброя не прогріта пострілом!", - йдеться у записах.

Під час інциденту в четвер на зйомках фільму "Раст" операторка Галина Гатчинс отримала смертельний постріл у груди.

Режисер Джоел Соуза, який стояв позаду неї, був поранений.

48-річний чоловік отримав екстрену допомогу через травму плеча, пізніше його виписали з лікарні.

Подальші деталі поліцейського розслідування оприлюднили у п'ятницю, після того як до суду у Санта-Фе, штат Нью-Мексико подали ордер на обшук.

У ньому зазначено, що закривавлений одяг Болдвіна разом із пістолетом вилучили як речові докази. Поліцейські також вилучили зі знімального майданчика патрони та іншу реквізитну зброю.

63-річного актора допитали правоохоронці, проте звинувачення в інциденті нікому не пред'явили.

Раніше у п'ятницю Болдвін, продюсер і виконавець головної ролі фільму, заявив, що "повністю співпрацює" з офісом шерифа округу Санта-Фе.

"Моє серце розбите через її чоловіка, їхнього сина та всіх, хто знав і любив Галину", - написав він у Twitter.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 42-річну пані Гатчинс називали "зіркою, що сходить"

"Немає слів, щоби передати мій шок і смуток через трагедію, яка забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої улюбленої колеги".

42-річна пані Гатчинс була родом з України, вона виросла на радянській військовій базі за полярним колом. Вона вивчала журналістику в Києві, а кінематографію у Лос-Анджелесі, а журнал American Cinematographer у 2019 році назвав її "зіркою, що сходить".

Вона була операторкою бойовика 2020 року "Заклятий ворог" режисера Адама Мортімера.

За даними Los Angeles Times, близько шести членів знімальної групи "Раст" за кілька годин до трагедії пішли зі знімального майданчика на ранчо Bonanza Creek поблизу Санта-Фе після протесту через умови роботи.

Повідомляється, що члени профспілки скаржилися, що їм обіцяли номери в готелі у Санта-Фе, але коли почалися зйомки вестерну, вони були змушені щоранку долати 80 км від Альбукерке.

Тим часом BBC отримала документ, в якому зазначено, які члени групи мали бути на знімальному майданчику того дня.

Серед них є ім'я головної відповідальної за зброю, двадцятирічної дівчини, яка лише почала працювати на цій ролі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фатальна стрілянина сталася на зйомках вестерну "Раст" у Нью-Мексико

В електронному листі, надісланому Міжнародному альянсу співробітників театральних сцен, зазначено, що пістолет, з якого вистрілив Болдвін, містив "єдиний бойовий патрон", повідомляє Variety.

У "Расті" Болдвін виконує роль розбійника, онука якого засудили до повішення за випадкове вбивство.

Актор найбільш відомий своєю роллю Джека Донагі у ситкомі NBC "30 Rock" і роллю Дональда Трампа у скетч-шоу Saturday Night Live.

Такі інциденти на знімальних майданчиках надзвичайно рідкісні.

Справжню вогнепальну зброю часто використовують на зйомках, але заряджають її холостими патронами, які створюють спалах і постріл, не розряджаючи кулю.

У 1993 році Брендона Лі - 28-річного сина зірки бойових мистецтв Брюса Лі випадково застрелили на знімальному майданчику з рушниці під час зйомок фільму "Ворон". Зброя була заряджена тестовими патронами.