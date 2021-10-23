"Дельта плюс": новий штам коронавірусу може бути більш заразним
- Мішель Робертс
- Кореспондентка BBC з питань здоров'я
Нова мутантна форма коронавірусу, яку називають "Дельта плюс", може поширюватися швидше, ніж звичайна "Дельта", кажуть британські експерти.
В Україні поки не зафіксували випадків захворювання на нову мутацію штаму "Дельта".
Агентство охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) помістило штам у категорію "варіант, який досліджують", щоби перевірити його можливі ризики.
Поки немає доказів того, що штам спричинює важчий перебіг хвороби.
І вчені впевнені, що наявні вакцини повинні добре захищати людей від нього.
Хоча причиною більшості захворювань на ковід у Великій Британії все ще є звичайна "Дельта", випадки "Дельти плюс" або AY.4.2 зростають.
Останні офіційні дані свідчать про 6% випадків ковід саме цього типу.
Британські чиновники зазначають, що є деякі перші докази того, що темпи зростання "Дельти плюс" у Великій Британії можуть бути більшими, ніж у звичайної "Дельти".
Втім, на відміну від "Дельти", новий штам поки не отримав статусу "тривожний варіант". Це - найвища категорія, яку присвоюють штамам відповідно до рівня ризику.
У світі циркулюють тисячі різних варіантів коронавірусу. Віруси весь час мутують, тому поява нових версій не має дивувати.
AY.4.2 - це відгалуження "Дельти", яке містить деякі нові мутації у білку шипа, за допомогою якого вірус проникає у наші клітини.
Мутації - Y145H та A222V - були виявлені у різних інших варіантах коронавірусу з початку пандемії.
Кілька випадків "Дельти плюс" виявлені також у США. Раніше були випадки й у Данії, але згодом поширення мутації AY.4.2 там припинилося.
Напередодні зими Велика Британія пропонує бустерні дози вакцини від Covid-19 людям з підвищеним ризиком.
Поки немає даних про те, що для захисту від будь-якого наявного штаму вірусу вакцини доведеться оновлювати.
Доктор Дженні Гарріс, виконавчий директор UKHSA, зазначила: "Рекомендації системи охорони здоров'я однакові для всіх поточних варіантів. Зробіть вакцинацію, зверніться за третьою бустерною дозою, якщо в групі ризику, щойно вам зателефонують.
"Продовжуйте бути обережними. Одягайте маску у місцях скупчення людей і коли ви зустрічаєтесь з людьми у приміщенні, відкривайте вікна та двері, щоб провітрити приміщення. Якщо у вас є симптоми, зробіть ПЛР-тест та ізолюйтеся вдома, поки не отримаєте негативний результат".
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