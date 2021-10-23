Центр Києва перекриють через марафон. Список вулиць

19 хвилин(и) тому

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На вихідних 23 і 24 жовтня у центрі Києва обмежать рух через проведення Wizz Air Kyiv City Marathon, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема у суботу з 5:00 до 22:00 неділі будуть перекриті вулиці Володимирський проїзд і Володимирська (від Великої Житомирської до вул.Софіївської).

Автор фото, КМДА

У неділю через проведення марафону у різні часові проміжки перекриють наступні вулиці:

з 5:00 до 22:00

вул. Алли Тарасової, вул. Мала Житомирська, вул. Трьохсвятительська,

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку),

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі),

з 8:00 до 10: 30

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) і площа Перемоги,

з 8:00 до 11:00

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого),

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської),

вул. Жилянська, вул. Велика Васильківська (від вул. фізкультури до Бессарабської площі),

з 8:00 до 12:00

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до бульвару Шевченка),

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської),

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Лисенка),

вул. Хрещатик, Європейська площа, Музейний провулок, вул. Грушевського

з 8:00 до 12:30

Петровська алея, Паркова дорога, Алея Героїв Крут

з 8:00 до 15:30

вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, Глибочицький проїзд

з 8:00 до 16:00

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської),

вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Січових Стрільців,

з 8:30 до 13:00

Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона), вул. Лаврський, вул. Запечерна,

бульвар Дружби народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької),

обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ра Дружби Народів),

з 8:45 до 13:00

проспект Соборності, вул. Сверстюка, Русанівський канал,

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона),

Русанівська набережна (від вул. ентузіастів до мосту Патона),

з 8:45 до 13:30

Набережне шосе (в напрямку моста Патона)

з 8:45 до 15:30

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі)

з 9:00 до 14:30

вул. Труханівська

з 9:30 до 14:30

обмеження руху на північному мосту (у напрямку проспекту Бандери)

з 9:30 до 15:30

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку мосту Патона), Гаванський міст, Парк Муромець.

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Посилені умови марафону

У 12-му WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 візьмуть участь близько 8500 учасників, серед яких 300 іноземців.

Цьогоріч марафон проходитиме за оновленими правилами: за карантинними нормами посилили умови допуску до старту.

Усі учасники, які братимуть участь у заході у форматі офлайн, отримають браслет зеленого або жовтого кольору з відповідними мітками.

Зелений браслет отримає людина, яка має: зелений або жовтий сертифікат в Дії; оригінал довідки про вакцинацію з мокрою печаткою, оригінал негативного ПЦР-тесту, сертифікат, що підтверджує одужання від ковіду чи cертифікат про вакцинацію.

Жовтий браслет отримає людина, яка не має цих документів.

Автор фото, kyivmarathon.org Підпис до фото, Окрему естафету пробігли власник собак разом зі своїми улюбленцями

Учасники з зеленим браслетом будуть стартувати "мас-старт", а з жовтим — стартуватимуть "роздільний старт", через кожні 3 секунди.

У марафоні також візьме участь також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Під час марафону відбудуться індивідуальні дорослі старти на різну дистанцію, естафета, командні старти, Ветеранська десятка, забіг із собаками, Сімейний забіг 1.6 км та безкоштовні дитячі старти.