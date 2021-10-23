"Пощади не чекайте": Венедіктова оголосила війну підробним ковід-сертифікатам

42 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Генеральна прокуратура бере під особистий контроль справу з підробними ковід-сертифікатами і обіцяє покарання особам, які ними торгують, запевнила очільниця ГПУ Ірина Венедіктова.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам - такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків", - написала генпрокурорка у Facebook.

За її словами, люди, які торгують сертифікатами про вакцинацію насправді торгують людськими життями. Є й такі, додала Венедіктова, хто цю "криваву макулатуру" купує.

Вона наголосила, що карають і тих, хто продає підробні сертифікати, і тих, хто купує.

"Фейкові сертифікати - гра в рулетку з повним барабаном. За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців "липи", - написала генпрокурорка і додала, що динаміка заражень і смертності від ковіду б'є антирекорди.

Вона згадала нещодавній інцидент з затриманням колишньої депутатки від "Батьківщини" Надії Савченко. Її разом з сестрою Вірою затримали в аеропорту "Бориспіль" з підробним свідоцтвом про вакцинацію. За цим випадком поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Підробний сертифікат, з яким затримали Надію Савченко в аеропорту

У правоохоронних органах ВВС News Україна пояснили, що підробку виявили прикордонники за допомогою системи SafeBorder, що сканує сертифікати і виявляє підробки.

Цифри і випадки

Ірина Венедіктова розповіла, що половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення.

104 людям вже повідомили про підозру у підробці результатів тестів та документів про вакцинацію, а 88 обвинувальних актів направили до суду, кажуть у ГПУ.

Серед фігурантів справ - шахраї, медики, працівники лабораторій, аптек, турфірм тощо.

"Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до "індустрії" і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю", - наголосила генеральна прокурорка.

Вона також навела кілька прикладів затримання за підробку сертифікатів в різних регіонах України.

Так на Луганщині, за словами Венедіктової, розслідується провадження щодо групи осіб, які фальсифікували довідки на COVID-19 і продавали їх людям для перетину лінії розмежування із тимчасово окупованою територією через КПВВ "Станиця ЛугансьП'ять історій про п'ять років війника".

На Волині Любомльський районний суд виніс п'ять вироків людям, які попалися із підробленими міжнародними свідоцтвами в пункті пропуску "Ягодин". Вони купили так звані "документи" у різний час, у різних місцях та за різною ціною.

У Павлограді суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим - сімейним лікарем. Тепер він має виплатити штраф і рік не може видавати довідки щодо наявності/відсутності антигену SARS-CoV2.

"Стимулювання вакцинації - не посягання на права людини, а турбота про здоров'я і безпеку нації", - наголосила очільниця ГПУ і додала, що публічний інтерес завжди вищий за приватний.

Автор фото, Нвціональна поліція Підпис до фото, Такі підробні ПЛР-тести для перетину кордону вилучила поліція в однієї турагенції у Запоріжжі

Вона закликала потурбуватися про себе та ближніх і вакцинуватися.

"А якщо задумали завадити й "заробити" на людських життях гроші, ми вас знайдемо і популярно пояснимо, що робити так не можна і закон це прямо забороняє", - додала Ірина Венедіктова.

Ситуація в Україні

В Україні вже третій місяць поспіль зростає захворюваність на ковід. Протягом останнього тижня ледь не щодня встановлюються рекорди смертності, нових хворих та госпіталізацій.

Так, 21 жовтня жертвами коронавірусу стали 614 людини. До лікарень за день потрапили понад 5 тисяч людей, а захворіли майже 24 тисячі.

Водночас під час піку епідемії ковіду в Україні прогнозують смертність у понад тисячу людей щодоби. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов за результатами засідання РНБО.

Якщо в Україні не вакцинувати 350-400 тисяч людей на добу, будуть дуже великі проблеми, каже він.

Водночас Вакцинація в Україні останніми дням б'є рекорди й майже досягла 300 тисяч щеплень на день.

До цього робили від 50 до 140 тисяч щеплень щодоби.

Карантинні обмеження

Станом на 23 жовтня у "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній". У "червоній" зоні перебувають 6 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська. А з 26 жовтня туди увійдуть Рівненська і Миколаївська області.

Після посилення карантину в областях під забороною буде робота кафе та ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.

Навчальні заклади зможуть працювати лише за умови повної вакцинації усього педколективу. Це не стосується дитсадків та 1-4 класів.