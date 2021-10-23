Загадка Зодіаку: чому півстоліття не можуть знайти одного з найвідоміших серійних убивць Америки

1 година тому

Автор фото, GETTY IMAGES/SFPD Підпис до фото, Фоторобот "Зодіаку" зі свідчень жертв

Група колишніх співробітників спецслужб і журналістів з США, яка займається гучними нерозкритими справами, нещодавно повідомила, що їм, ймовірно, вдалося встановити особу серійного вбивці на прізвисько Зодіак, який тримав у страху Каліфорнії в 60-х роках минулого століття.

Поліція тут же заявила, що висновки добровольців передчасні. Кілька років тому розслідування у цій справі відновили.

Хто такий Зодіак? Чому про нього зняли не один фільм в Голлівуді? І чи варто чекати, що ми коли-небудь дізнаємося його особу?

Коротка історія низки вбивств і послань

Вбивства, з якими пов'язують Зодіака, почалися у 1968 році.

Перед самим Різдвом у містечку Беніша в районі Сан-Франциско убили 17-річного Девіда Фарадея і 16-річну Бетті Дженсен.

Близько 9 вечора 20 грудня молоді люди поїхали кататися на авто батьків Девіда. Вони зупинилися біля невеликого озера, де пізніше знайшли їхні тіла. Молодий чоловік був убитий одним пострілом в голову, дівчина, яка, очевидно, намагалася втекти, отримала кілька вогнепальних поранень в спину.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Девід Фарадей і Бетті Дженсен - перші офіційні жертви вбивці

Розслідування цього вбивства буксувало майже рік, поки в серпні 1969-го до редакції кількох газет не прийшли листи, в яких невідомий взяв відповідальність за це і ще один напад в районі Сан-Франциско. Він супроводжував послання шифром з 408 символів і вимогою їх опублікувати, в іншому випадку невідомий погрожував почати вбивати людей у найближчі вихідні.

Один з шерифів після публікації послань назвав їх блефом і публічно зажадав від автора доказів того, що він причетний до нападів.

Наступний лист прийшло менше, ніж за тиждень. У ньому містилася інформація, яку владу ще не встигла оприлюднити. Автор цього листа вперше назвав себе Зодіаком і сказав, що якщо поліція розгадає шифр, то зможе знайти його.

Перший шифр розгадали за тиждень, рішення знайшла сімейна пара з Каліфорнії. У розшифрованому з їх допомогою повідомленні автор говорив, що він не просто вбиває, а збирає "рабів для загробного життя".

Офіційно Зодіаку приписують п'ять жертв, двом вдалося вижити після нападу. Сам злочинець писав, що вбив 37 осіб.

Загадковість і невловимість зробили Зодіака зіркою. Про нього говорили усі телеканали, писали газети. Така популярність призвела до того, що з'явилися фейкові Зодіаки.

Один з них в 1969 році подзвонив в ефір телеканалу АВС та заявив, що дуже боїться газової камери (спосіб виконання смертного вироку в Каліфорнії). "Справжній" Зодіак прокоментував цей дзвінок новим посланням з шифром, але його вдалося розшифрувати лише у 2020 році.

Особа Зодіаку: таємниця розкрита?

"Я не боюся газової камери, тому що вона швидше відправить мене в рай, тому що у мене тепер достатньо рабів, які на мене працюють", - йшлося в посланні, яке вбивця надіслав в газету San Francisco Chronicle 8 листопада 1969 року.

Саме це послання розшифрували лише рік тому. Але будь-якої інформації, яка могла б допомогти розкрити особу злочинця, у шифрі не знайшли.

Добровольці з групи The Case Breakers заявили в жовтні 2021 року що знають ім'я Зодіаку. Їх докази ґрунтуються в основному на матеріалах зі справи про вбивство Чері Джо Бейтс.

Офіційне слідство не поспішає приписувати цей випадок Зодіаку. Вбивство сталося у 1966 році в містечку Ріверсайд майже в 700 км від Сан-Франциско - за два роки до того, як Зодіак почав вбивати людей на півночі Каліфорнії.

18-річна Чері загинула від численних ножових поранень. Слідчі вважають, що вбивця чекав дівчину у її автомобілі, попередньо зламавши машину. Чері кілька разів намагалася завести авто, злочинець запропонував допомогу, а потім напав на дівчину.

Зодіак в листі до "Лос-Анджелес Таймс" у 1971 році побічно підтвердив причетність до подій в Рівесайді й навіть додав, що скоїв на півдні Каліфорнії ще кілька вбивств, але поліція знаходить "тільки найпростіші".

Новим підозрюваним дослідники з The Case Breakers називають Гері Френсіса Посту - колишнього ветерана ВПС США.

Ось які аргументи вони наводять:

У Зодіаку і Посту схожі шрами на лобі. За словами дослідників, Пост отримав ці шрами під час аварії в 1959 році.

На місці вбивства Чері Бейтс знайшли наручний годинник Timex - моделі, яка зазвичай продавалася на військових базах, крім того, на місці злочину знайшли сліди від черевиків військового типу 10 розміру (43 європейський).

Схожі сліди знаходили на місцях злочинів, скоєних Зодіаком.

На циферблаті годинника виявили плями від фарби - дослідники твердять, що Пост працював маляром після звільнення з ВПС.

У середині 60-х Пост проходив медичне обстеження на військовій базі неподалік від місця вбивства Чері Бейтс.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Чері Бейтс вбили у 1966 році. Розслідувачі Case Breakers вважають, що вона жертва Зодіаку

Але, що пов'язує вбивцю студентки і Зодіака, крім зізнання останнього у причетності до цих подій?

Через місяць після вбивства Чері Бейтс в поліцію теж приходило послання, в якому невідомий досить докладно описував деталі злочину. Описуючи вбивство, автор послання, як і Зодіак, використовував (більш літературну) форму I shall замість звичайної I will.

І в листах Зодіаку, і в цьому визнання однаково неправильно написано слово Twitched. У обох авторів пропущена друга t.

Що каже слідство?

ФБР і поліція Сан-Франциско відмовляються прямо коментувати висновки групи добровольців.

"Розслідування ФБР справи Зодіаку поки не розкрито. Через продовження розслідування і з поваги до жертв і їх сімей, ми утримуємося від коментарів", - з такою заявою виступили поліцейські, фактично не спростувавши доводи групи розслідувачів.

Кого ще вважали Зодіаком?

На цей час єдиним офіційним підозрюваним у скоєнні вбивств, пов'язаних з Зодіаком, залишається уродженець міста Вальєхо в Каліфорнії Артур Лей Аллен. Правда, він помер ще в 1992 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі зі шрифтів Зодіака досі не розгадані

Слідство зібрало проти нього багато непрямих доказів, але жодного прямого, який доводить його причетність до злочинів, знайти так і не вдалося.

У 1974 році Аллена заарештували за звинуваченнями в домаганнях до підлітка. Він провів у в'язниці два роки. Багато хто вважав Аллена Зодіаком, бо останнє послання, яке приписують цьому злочинцеві відправили незадовго до того, як Аллен потрапив до в'язниці. Після цього газети не отримували ні нових шифрів, ні нових листів.

Чи можна знайти вбивцю через стільки часу?

Щобільше часу проходить після злочину, тим менше шансів у слідчих знайти злочинця. Якщо враховувати, що вбивства відбувалися в середині 60-х, є висока частка ймовірності, що злочинець вже мертвий.

Розслідувачі з Case Breakers заявили, що у них є зразок ДНК Посту і вони готові поділитися ним з поліцією Ріверсайду, у якої є генетичний матеріал підозрюваного у вбивстві Чері Бейтс. Це може наблизити нас до розкриття таємниці Зодіака.

Нещодавно у Франції таким чином вдалося встановити особу ґвалтівника і вбивці на прізвисько Рябий, якого не вдавалося спіймати понад 30 років.

Рябого знайшли по ДНК. Серійним вбивцею, якого вся Франція шукала 35 років, виявився колишній поліцейський.

Зодіак і масова культура

Незалежно від успіху розслідування історія Зодіаку продовжує вабити письменників і сценаристів.

Ця гучна нерозкрита справа лягла в основу двох фільмів - трилера "Брудний Гаррі" (1971) з Клінтом Іствудом в ролі поліцейського, який веде розслідування, і детективної драми "Зодіак" (2007) з Джеком Джилленхолом, Робертом Дауні-молодшим і Марком Руффало.

Кілька людей, пов'язаних зі справою Зодіаку, підписали договори про право на екранізацію їх життєвих історій.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Історія про серійного вбивцю лягла в основу детективної драми "Зодіак" (2007) з Робертом Дауні-молодшим у головній ролі

Нерозкритими досі залишаються кілька шифрів злочинця, що може стати як приводом для нових спекуляцій, так і екранізацій.