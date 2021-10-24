Ердоган вирішив вислати послів США й інших провідних західних держав
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що велів МЗС країни оголосити персонами нон грата послів США, Німеччини, Франції та ще семи країн. Вони закликали звільнити філантропа і правозахисника Османа Кавалу.
"Я дав необхідні розпорядження нашому міністрові закордонних справ і сказав, що потрібно зробити: ці десять послів повинні бути негайно оголошені персонами нон грата, розберися з цим негайно", - передають світові агенції слова Ердогана, які він сказав у суботу на мітингу в місті Ескішехір.
Посли США, Німеччини, Франції, Канади, Нідерландів, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Нової Зеландії 18 жовтня зробили спільну заяву, в якій закликали звільнити філантропа і правозахисника Османа Кавалу. Одразу після цього їх викликали в МЗС Туреччини.
64-річний Осман Кавала - турецький бізнесмен, філантроп і правозахисник, який фінансував багато культурних та правозахисних проєктів у своїй країні і брав участь у їхній роботі. Він працював, зокрема, над примиренням турецької більшості з вірменською і курдською меншинами Туреччини.
У листопаді 2017 року Кавалу заарештували за звинуваченням в організації протестів на площі Таксім у Стамбулі в 2013 році та у співучасті в спробі перевороту в 2016 році.
У протестах 2013 року турецька прокуратура побачила й руку американського мільярдера й філантропа Джорджа Сороса, якого багато авторитарних правителів світу люблять звинувачувати у змові проти них.
Про Сороса згадав на мітингу в суботу і Реджеп Таїп Ердоган.
"Людина на ім'я Кавала - це філія Сороса в Туреччині! Десять послів просять за нього в міністерстві закордонних справ. Яке безсоромність!" - заявив Ердоган.
У лютому 2020 року Кавалу виправдав суд у справі щодо протестів 2013 року, але на свободу він так і не вийшов, оскільки прокуратура зажадала його арешту за іншою статтею, а трохи пізніше додала ще й звинувачення у шпигунстві.
Кавала сказав минулого тижня в інтерв'ю - заочно, з тюремної камери - агенції AFP, що відчуває себе інструментом, за допомогою якого Ердоган, який керує Туреччиною вже двадцять років, намагається виставити опозиціонерів іноземними агентами.
У 2019 Європейський суд з прав людини визнав арешт Кавали переслідуванням з політичних мотивів і спробою влади Туреччини "змусити замовкнути активіста неурядових організацій та правозахисника, відлякати інших осіб від подібної діяльності й паралізувати громадянське суспільство в країні".
У вересні цього року Рада Європи дала Туреччині час до грудня, щоб відпустити Кавалу до суду. В іншому випадку Рада Європи загрожує вжити дисциплінарних заходів проти Анкари.
МЗС Німеччини, коментуючи агенції Reuters слова Ердогана, повідомило лише, що веде "інтенсивні консультації" з іншими дев'ятьма країнами.
МЗС Норвегії повідомило агенції, що норвезьке посольство в Анкарі ще не отримувало від турецької влади жодної інформації про висилку посла.
"Наш посол не робив нічого такого, що заслуговувало б висилки. Ми продовжимо закликати Туреччину дотримуватися демократичних норм і принципу верховенства закону, що вона взяла на себе зобов'язання робити за Європейською конвенцією про права людини", - сказала агенції речниця МЗС Норвегії Труде Маасейде.
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