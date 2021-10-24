Ердоган вирішив вислати послів США й інших провідних західних держав

55 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що велів МЗС країни оголосити персонами нон грата послів США, Німеччини, Франції та ще семи країн. Вони закликали звільнити філантропа і правозахисника Османа Кавалу.

"Я дав необхідні розпорядження нашому міністрові закордонних справ і сказав, що потрібно зробити: ці десять послів повинні бути негайно оголошені персонами нон грата, розберися з цим негайно", - передають світові агенції слова Ердогана, які він сказав у суботу на мітингу в місті Ескішехір.

Посли США, Німеччини, Франції, Канади, Нідерландів, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Нової Зеландії 18 жовтня зробили спільну заяву, в якій закликали звільнити філантропа і правозахисника Османа Кавалу. Одразу після цього їх викликали в МЗС Туреччини.

64-річний Осман Кавала - турецький бізнесмен, філантроп і правозахисник, який фінансував багато культурних та правозахисних проєктів у своїй країні і брав участь у їхній роботі. Він працював, зокрема, над примиренням турецької більшості з вірменською і курдською меншинами Туреччини.

У листопаді 2017 року Кавалу заарештували за звинуваченням в організації протестів на площі Таксім у Стамбулі в 2013 році та у співучасті в спробі перевороту в 2016 році.

У протестах 2013 року турецька прокуратура побачила й руку американського мільярдера й філантропа Джорджа Сороса, якого багато авторитарних правителів світу люблять звинувачувати у змові проти них.

Про Сороса згадав на мітингу в суботу і Реджеп Таїп Ердоган.

"Людина на ім'я Кавала - це філія Сороса в Туреччині! Десять послів просять за нього в міністерстві закордонних справ. Яке безсоромність!" - заявив Ердоган.

У лютому 2020 року Кавалу виправдав суд у справі щодо протестів 2013 року, але на свободу він так і не вийшов, оскільки прокуратура зажадала його арешту за іншою статтею, а трохи пізніше додала ще й звинувачення у шпигунстві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протест біля будівлі суду, де йшов процес над Кавалою

Кавала сказав минулого тижня в інтерв'ю - заочно, з тюремної камери - агенції AFP, що відчуває себе інструментом, за допомогою якого Ердоган, який керує Туреччиною вже двадцять років, намагається виставити опозиціонерів іноземними агентами.

У 2019 Європейський суд з прав людини визнав арешт Кавали переслідуванням з політичних мотивів і спробою влади Туреччини "змусити замовкнути активіста неурядових організацій та правозахисника, відлякати інших осіб від подібної діяльності й паралізувати громадянське суспільство в країні".

У вересні цього року Рада Європи дала Туреччині час до грудня, щоб відпустити Кавалу до суду. В іншому випадку Рада Європи загрожує вжити дисциплінарних заходів проти Анкари.

МЗС Німеччини, коментуючи агенції Reuters слова Ердогана, повідомило лише, що веде "інтенсивні консультації" з іншими дев'ятьма країнами.

МЗС Норвегії повідомило агенції, що норвезьке посольство в Анкарі ще не отримувало від турецької влади жодної інформації про висилку посла.

"Наш посол не робив нічого такого, що заслуговувало б висилки. Ми продовжимо закликати Туреччину дотримуватися демократичних норм і принципу верховенства закону, що вона взяла на себе зобов'язання робити за Європейською конвенцією про права людини", - сказала агенції речниця МЗС Норвегії Труде Маасейде.