Поранений Болдвіном режисер "спустошений" загибеллю української операторки Галини Гатчинс

1 година тому

Автор фото, Phillip Caruso via Reuters

Кінорежисер Джоел Соуза сказав, що він "спустошений втратою подруги та колеги" Галини Гатчинс. Це - його перша заява після фатального інциденту на зйомках фільму в Нью-Мексико.

Пані Гатчинс була вбита, а пан Соуза поранений внаслідок пострілу, який здійснив актор Алек Болдвін із реквізитного пістолета. В ньому виявився бойовий патрон.

Пан Соуза подякував усім доброзичливцям, які звернулися до нього, за їхні добрі слова і підтримку.

Судові записи свідчать, що Болдвіну пістолет дав помічник режисера, який сказав акторові, що він є безпечним.

42-річна операторка Галина Гатчінс зазнала смертельного поранення в груди, а 48-річного Соузу, який стояв позаду неї, доправили в лікарню з пораненням плеча та пізніше виписали.

Автор фото, SWEN STUDIOS via REUTERS Підпис до фото, Галина Гатчинс вивчала журналістику в Києві

Поліція досі розслідує інцидент і не висунула звинувачень.

"Я спустошений втратою моєї подруги та колеги Галини. Вона була доброю, енергійною, неймовірно талановитою, боролася за кожен дюйм і завжди підштовхувала мене до кращого", - сказав пан Соуза.

У поданих до суду матеріалах йдеться, що помічник режисера Дейв Голлс не знав, що реквізит містить бойові набої, і зазначив, що пістолет розряджений, коли вигукнув "холодна зброя!"

У п'ятницю пан Болдвін, який був актором і продюсером фільму, заявив, що повністю співпрацює з офісом шерифа округу Санта-Фе.

"Моє серце розбите за її чоловіка, їхнього сина та усіх, хто знав і любив Галину", - написав він у Twitter.

Автор фото, Jim Weber/The New Mexican

42-річна Галина Гатчінс була родом з України й виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Вона вивчала журналістику в Києві та кіномистецтво в Лос-Анджелесі, була головною операторкою бойовику "Маск Фіст" 2020 року (Archenemy).

У неї залишилися чоловік Метью і дев'ятирічний син.

Метью Гатчинс у Twitter написав, що смерть дружини стала для нього величезною втратою і закликав ЗМІ поважати право їхньої родини на приватність.

За даними Los Angeles Times, кілька членів знімальної групи фільму покинули знімальний майданчик за кілька годин до трагедії після протесту проти умов праці на ранчо Бонанза-Крік поблизу Санта-Фе.

Джерела Times повідомили, що раніше на знімальному майданчику було щонайменше три осічки реквізитної зброї.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Знімальний майданчик, де сталася трагедія

Члени профспілки також скаржилися, що їм обіцяли забезпечити готельні номери в Санта-Фе, однак коли почалися зйомки вестерну, їм доводилося їхати 80 км з Альбукерке щоранку.

ВВС отримала документ, який показує, які члени знімальної групи мали бути на майданчику того дня.

У ньому вказується головний завідувач зброї - член команди, відповідальний за перевірку вогнепальної зброї. Цю посаду обіймала 24-річна Ханна Гутьєррес Рід - нещодавно вона вперше працювала у цій ролі над фільмом "Старий шлях".

У вересні в подкасті вона сказала, що ледь не відмовилася від цієї роботи, "тому що не була впевнена, чи готова... але коли почала працювати, усе йшло дуже гладко".

Згідно з електронним листом, який Міжнародний альянс працівників театральної сцени надіслав своїм членам, реквізитний пістолет, з якого вистрілив Болдвін, містив "один бойовий патрон", повідомляє Variety.

У стрічці Болдвін грає бандита, чийого онука засудили до повішення за випадкове вбивство.

Такі інциденти на знімальних майданчиках надзвичайно рідкісні.

На зйомках часто використовують справжню вогнепальну зброю, заряджену холостими - набоями, які створюють спалах і вибух без випуску кулі.

У 1993 році Брендон Лі - 28-річний син покійної зірки бойових мистецтв Брюса Лі - помер на знімальному майданчику після того, як його випадково застрелили з рушниці під час зйомок сцени смерті для фільму "Ворон".