Маттео Сальвіні: в Італії судять "друга Кремля". Деталі справи

1 година тому

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Колишній міністр внутрішніх справ Італії, лідер правопопулістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні постав перед судом в Палермо. Його звинувачують в перевищенні повноважень і незаконному утриманні на судні мігрантів, які прибули до Італії.

У серпні 2019 року судно іспанської благодійної організації Open Arms зі 147 врятованими мігрантами на борту протягом 19 днів не могло висадити їх на берег.

Попри те, що умови на судні постійно погіршувалися, Сальвіні, який вирішив закрити італійські порти для човнів з мігрантами, відмовлявся евакуювати людей.

У підсумку мігранти висадилися на італійському острові після того, як прокурор Італії віддав розпорядження про евакуацію судна.

В Україні Сальвіні відомий тим, що засуджував Євромайдан, підтримував так званий референдум в Криму 2014 року і відвідував півострів після анексії, а у 2019 році звинуватив "проукраїнських неонацистів" в підготовці замаху на себе.

Очікується, що в суді свідчитимуть п'ять колишніх міністрів, а також голлівудський актор Річард Гір, який передавав мігрантам допомогу. У 2019 році Сальвіні у відповідь на критику з боку актора запропонував йому забрати врятованих людей в Голлівуд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після прибуття судна Open Arms до берегів Лампедузи на берег дозволили зійти тільки неповнолітнім мігрантам і тим, кому була потрібна термінова медична допомога

Перед засіданням Сальвіні опублікував в Twitter селфі з підписом: "Тут в залі суду в'язниці Палермо судовий процес, якого хотіли ліві і любителі нелегальних іммігрантів: у скільки це обійдеться італійським громадянам".

За звинуваченням в незаконному утриманні людей і перевищенні повноважень Сальвіні може загрожувати до 15 років тюремного ув'язнення.

Раніше інший сицилійський суд не став розглядати аналогічну справу проти Сальвіні щодо судна "Грегоретті", яке в липні 2019 року на п'ять днів заблокували в сицилійському порту Аугуста. На борту судна італійської берегової охорони перебували 116 мігрантів. У травні суд постановив, що Сальвіні не може відповідати за політику уряду.

Сам Маттео Сальвіні називає себе єдиним міністром в Європі, якого судять за виконання свого обов'язку.

Лідер італійських правих відомий тим, що в той час, коли він обіймав посаду міністра внутрішніх справ - з червня 2018 до серпня 2019 року - він проводив політику "закритих портів" щодо мігрантів.

Він неодноразово безпосередньо дзвонив операторам рятувальних суден і забороняв висадку мігрантів на берег. Сальвіні неодноразово називав рятувальні судна "таксі для мігрантів".

Сальвіні, симпатії до Путіна та "проукраїнські неонацисти"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маттео Сальвіні висловлював підтримку російській політиці щодо Криму

Сальвіні відомий як прихильник Володимира Путіна і не раз закликав до скасування санкцій проти Росії. За порівняно короткий час він кілька разів приїжджав до Москви.

У 2019 році прокуратура Мілана почала розслідування можливої корупційної схеми за участю представників італійської партії "Ліга" та Кремля. Італійські ЗМІ писали, що керівництво "Ліги" могло розраховувати на багатомільйонне фінансування з боку Росії під виглядом нафтової угоди за посередництва близьких до Сальвіні людей.

Кремль заперечував будь-які спроби підкупу італійських політиків.

Відомо, що у жовтні 2014 року Сальвіні відвідував анексований Крим.

У липні 2018 року Сальвіні в інтерв'ю The Washington Post висловився на підтримку "референдуму" в анексованому Криму у 2014 році та розкритикував Євромайдан.

"Був референдум, і 90% людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації", - сказав Сальвіні у відповідь на ремарку журналіста про незаконність псевдореферендуму в 2014 році.

"Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами, подібно арабським революціям. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", - заявив політик.

"Засуджуємо позицію італійського політика як таку, що не ґрунтується на реальних фактах та суперечить визнаним принципам та нормам міжнародного права", - заявили в МЗС України.

До МЗС тоді запросили посла Італії в Україні "з метою висловлення протесту та отримання роз'яснень", підкреслюють в міністерстві.

На початку липня 2019 року прокуратура Мілана почала розслідування можливої корупційної схеми за участю представників італійської партії "Ліга" та Кремля. Італійські ЗМІ писали, що керівництво "Ліги" могло розраховувати на багатомільйонне фінансування з боку Росії під виглядом нафтової угоди за посередництва близьких до Сальвіні людей.

Кремль заперечував будь-які спроби підкупу італійських політиків.

Водночас Путін під час візиту до Італії того ж місяця повідомив газеті Corriere della Sera: "Пан Сальвіні привітно ставиться до нашої країни". Маттео Сальвіні був присутнім на вечері, влаштованій італійським урядом на честь російського лідера.

Через кілька днів, 16 липня 2019 року, Сальвіні повідомив про затримання групи "проукраїнських неонацистів", які начебто готували на нього замах. У Турині знайшли схованку зі зброєю, в якій перебувала навіть ракета повітря-повітря.

"Це була одна з багатьох погроз смертю, яку я отримую щодня. Спецслужби розповіли про українську групу, яка готувала замах на моє життя. Я щасливий, що це допомогло викрити арсенал (зброї. - Ред.) деяких божевільних", - так цитувало Сальвіні, на той момент міністра внутрішніх справ, італійське інформагентство ANSA.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лідери італійських правих партій Маттео Сальвіні, Джорджія Мелоні та Сільвіо Берлусконі прагнуть здобути перемогу на парламентських виборах 2023 року. Вони можуть створити коаліцію

У серпні 2019 року керівна коаліція, в якій перебувала партія Сальвіні, розпалася, він втратив посаду міністра внутрішніх справ і перейшов в опозицію.