На Херсонщині в ДТП загинули четверо людей. Водію було 15 років

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Поліція Херсонської області

В ніч проти неділі на Херсонщині сталася ДТП, внаслідок якої четверо людей загинули та ще двоє потрапили до лікарень з різними травмами. Водію було 15 років, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

"24 жовтня, близько 00:40, на автодорозі між селом Давидів Брід та селом Мала Олександрівка Бериславського району сталася ДТП з потерпілими. В результаті зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з деревом, водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

За кермом автівки був 15-річний мешканець Великої Олександрівки. В салоні автомобіля також перебували односельці водія віком 15 та 20 років та 21-річний мешканець села Нова Калуга, які разом з ним загинули на місці ДТП.

Ще двоє 17-річних пасажирів цієї ж автівки отримали травми різного ступеню тяжкості, їх доставили у лікарню селища Велика Олександрівка, зазначають у поліції.

Автор фото, Поліція Херсонської області

Відкрито справу за ч.3 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.