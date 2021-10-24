У Колумбії затримали наймогутнішого наркобарона. Для цього задіяли 500 військових

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Колумбії затримали найвідомішого наркоторговця та лідера найбільшого в країні злочинного угруповання.

Дайро Антоніо Усугу, більш відомого як Отоніель, схопили в результаті спільної операції армії, авіації та поліції в суботу.

Уряд Колумбії запропонував винагороду у розмірі 800 тис. доларів США за інформацію про його місцеперебування, тоді як США пообіцяли за його голову винагороду у розмірі 5 мільйонів доларів.

Президент Іван Дуке привітав затримання Отоніеля у телевізійному зверненні.

"Це найбільший удар по наркобізнесу в нашій країні цього століття, - сказав він. - Цей удар можна порівняти лише з падінням Пабло Ескобара у 1990-х роках".

Як його спіймали?

Отоніеля затримали в укритті в сільській місцевості провінції Антиокія на північному заході Колумбії, неподалік від кордону з Панамою.

В операції взяли участь 500 військових за підтримки 22 гелікоптерів. Загинув один поліцейський.

Отоніель ховався від влади у низці сільських будинків і не користувався телефоном - натомість спілкувався через кур'єрів.

Але його місцеперебування вдалося визначити два тижні тому, повідомляє газета El Tiempo.

Начальник поліції Хорхе Варгас заявив, що його пересування відстежували понад 50 експертів з розвідки за допомогою супутникових знімків. До пошуків залучили агенції США та Британії.

Автор фото, Reuters

Пізніше збройні сили Колумбії опублікували фотографію, на якій видно, як солдати охороняють Отоніеля, який був у кайданках та гумових чоботах.

За останні роки здійснили кілька масштабних операцій із залученням тисяч офіцерів для захоплення 50-річного наркобарона, але досі жодна з них не була успішною.

Наскільки могутній Gulf Clan?

Отоніель став главою організації Gulf Clan (іспанською Clan del Golfo, "клан затоки"), раніше відомої як клан Усуга, після того, як його попереднього лідера - його брата - убила поліція під час нальоту на новорічну вечірку майже 10 років тому.

Сили безпеки Колумбії називали це угруповання найпотужнішою злочинною організацією в країні, тоді як влада США описує її як "важкоозброєну та надзвичайно жорстоку".

Банда, яка діє в багатьох провінціях і має широкі міжнародні зв'язки, займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота та вимаганням.

Вважають, що вона налічує близько 1800 озброєних членів, яких переважно вербують з ультраправих воєнізованих груп. Їх арештовували в Аргентині, Бразилії, Гондурасі, Перу та Іспанії.

Банда контролює багато маршрутів, які використовують для контрабанди наркотиків з Колумбії до США і навіть до Росії.

Однак уряд Колумбії вважає, що за останні роки він знищив значну кількість її членів, змусивши багатьох лідерів угруповання сховатися у віддалених районах джунглів.

Наразі Отоніелю висунули низку звинувачень, зокрема відправку партій кокаїну до США, вбивство поліцейських та вербування дітей.

У 2009 році йому висунули звинувачення у США, тож йому загрожує процедура екстрадиції, і зрештою він може постати перед судом у Нью-Йорку.