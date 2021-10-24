Патріарх Варфоломій у США потрапив у лікарню

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Автор фото, Archbishop Elpidophoros of America Підпис до фото, Патріарх Варфоломій та архієписком Елпідофор

Вселенський патріарх Варфоломій на другий день свого візиту до США потрапив у лікарню через недобре самопочуття.

Про це повідомила пресслужба Гре́цької правосла́вної архиєпа́рхії Аме́рики, яка є єпархією Вселенського патріархату у США.

"Безпосередньо перед відправленням на службу в собор Святої Софії Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій став почуватись недобре - через тривалий переліт і завантажений розклад подій після прибуття. Лікар порадив йому відпочити і задля забезпечення його спокою та перестороги його доставлять до університетської лікарні Джорджа Вашингтона для спостереження", - йдеться у заяві архієпископії у США.

Жодних інших подробиць стану здоров'я патріарха пресслужба не повідомляє.

23 жовтня патріарх Варфоломій прибув з 12-денним візитом до США.

Автор фото, www.goarch.org

У Вашингтоні його серед інших зустрічала і посол України у США Оксана Маркарова.

Патріарху Варфоломію 81 рік.

Наприкінці серпня 2021 року Варфоломій вперше після створення автокефальної Православної церкви України відвідав Україну.

У січні патріарх вакцинувався від короновірусу, а згодом, за даними джерел ВВС, отримував третю бустерну дозу.