Чому випадків ковіду більшає попри вакцинацію. Приклад Британії

1 година тому

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З настанням зими британські лідери знову закликають ввести обмежувальні заходи для протистояння коронавірусу, оскільки кількість нових випадків зростає.

Завдяки вакцинації шанси потрапити у лікарню зменшились.

Але стрімке зростання нових випадків, що відбувається у деяких країнах Європи, є приводом для занепокоєння.

Чим більше навколо нас вірусу, тим більші його шанси прорватись через захисні мури вакцини, заразити вразливих людей та створити тиск на медичні заклади.

Що показують цифри

Кількість людей, чиї тести у Британії виявились позитивними, останніми днями виросла до більш ніж 50 тисяч нових випадків на один день. За останні три місяці країна мала приблизно стільки ж випадків, як за три місяці минулої зими, що дозволяє порівнювати ті два періоди.

У період між липнем і жовтнем цього року було лише три мільйони випадків, із яких 79 тисяч опинились у лікарні. У період між жовтнем і січнем минулого року було трохи більше ніж 2,7 мільйона випадків, але більш ніж 185 тисяч потребували госпіталізації. Це було перед тим, як люди отримали широкий доступ до вакцинації.

Ці цифри показують нам, як скасування епідеміологічних обмежень і активне поширення штаму Дельта, з одного боку, збільшує кількість випадків, а вакцинація, з іншого боку, скорочує госпіталізацію.

У Британії невакциновані люди щонайменше втричі більше потребували госпіталізації, ніж вакциновані, згідно з недавніми даними британського МОЗ за останні три тижні.

У найстаршій групі пацієнтів (тим, кому за 80) у лікарні опинились 141 людина на кожні 100 тисяч невакцинованих, у той час як серед вакцинованих у такій же віковій групі - лише 54.

Серед наймолодших (менше 18 років) госпіталізували 4 людини на кожні 100 тисяч невакцинованих, а серед вакцинованих таких випадків не було зовсім.

Смертність також зберігається на значно нижчому рівні ніж тоді, коли випадків було більше.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кількість нових випадків зростає

Люди менше вдягають маски?

Опитування показують, що жителі Британії більше за жителів Франції, Німеччини, Італії та Іспанії схильні відповідати, що вони більше не вдягають масок.

Серед цих країн найбільше нових випадків у Британії, але ми не можемо стверджувати, що так сталось через відсутність масок.

Дослідження одні за одним показують, що носіння масок не може завадити вірусу поширюватись між людьми.

Однак, якщо говорити про те, наскільки маски знижують спалах захворювання, то це вже складніше. Цьому сприяють й інші чинники - наприклад, кількість соціальних контактів.

Жителі Швеції та Нідерландів більше за жителів Британії схильні стверджувати, що більше не носять маски. Але ці країни мають менше підтверджених випадків, ніж у Британії.

У Шотландії правила все ще вимагають носити маску в приміщеннях, у той час як загалом у Британії цієї вимоги більше немає. І якщо вірити самим шотландцями, то більшість із них прикривала обличчя останні сім днів. Так чи інакше, кількість нових випадків останніми тижнями зростає.

Британія послабила обмеження швидше, ніж інші країни Західної Європи. Жителі Англії, Вельсу та Шотландії могли ходити у нічні клуби та на зібрання необмеженої кількості людей від літа.

І схоже на те, що британці частіше за інших європейців користувались громадським транспортом, як показують дані Королівського коледжу.

Однак останні дослідження також показують, що британці не надто жвавіше почали спілкуватись одне з одним. А кількість людей, які почали працювати з офісу, залишається відносно низькою.

Ослаблення імунітету?

Британія сильно просунулась вперед у темпах вакцинації. Це, безумовно, врятувало багато людей від тяжких Covid-випадків, але разом із тим цей ранній прогрес може дати підказку, чому країна зіштовхнулась з такою кількістю нових випадків зараз.

Вчені, які досліджували результати тестів вакцинованих людей, які звітували про свої симптоми в онлайн-додатку, припускають: захист від вірусу значно послабився через 5-6 місяців після щеплення.

Таку ж заяву зробили вчені з Ізраїлю - країни, яка була першою у світі за темпами вакцинації. Вони стверджують, що нові випадки пов'язані з падінням імунітету після ін'єкції. І їхня кількість знизилась, щойно старші люди отримали третю, бустерну дозу вакцини.

Зараз третю дозу колють старшим людям у Британії - до 17 жовтня вже ввели 3,7 мільйона доз.

Чим більше вірусів циркулюють між людьми, тим вищий ризик того, що хтось із них серйозно захворіє, навіть якщо більшість уже вакциновані. Можливо, саме тому кількість госпіталізацій у Британії більша, ніж на початку літа, коли випадків захворювання було менше.

Але якщо глянути на загальні цифри, то ми побачимо менше госпіталізацій зараз, аніж під час попередньої хвилі, коли нових випадків було багато, а більшість людей не вакцинувались.

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Вакцинація зупинилась?

Вакцинація у Британії дещо буксує останні десять місяців. За кількістю вакцинованих Британія більше не лідирує у топ-10 щеплених країн із щонайменше одним мільйоном населення.

За останні два тижні жовтня доля британців від 12 років і старших, хто отримав щонайменше першу дозу вакцини, майже не змінилась.

В уряді заявили: "Програма вакцинації значно послабила зв'язок між захворюваністю, госпіталізацією та смертністю, і це надалі буде нашою першою лінією захисту від Covid-19".

"Ми закликаємо всіх, хто має право отримати третю дозу, вийти вперед та забезпечити собі додатковий захист із настанням зими".