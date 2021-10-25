Суд в Одесі зобов’язав двох крадіїв читати Твена, Шевченка і Лондона

13 хвилин(и) тому

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Зокрема твори "Пригоди Тома Сойєра", "Пригоди Гекльберрі Фінна", "Біле ікло" та вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі". Таке рішення Малиновський суд Одеси застосував до двох чоловіків, яких визнаних винними у крадіжці магнітол із автомобілів.

Своє рішення там аргументували тим, що "не вважають обвинувачених особами суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення правопорушень".

І хоча обвинувачені є дорослими, за "своїм розвитком" вони фактично як діти, яким бракувало належної освіти та виховання, йдеться у рішенні.

Про це свідчать особливості мови чоловіків, вважає суд. Вони не говорять складними реченнями, мають обмежений словниковий запас, а їхня поведінка на місці крадіжки говорить про "дитячу, майже нерозумну для дорослої людини поведінку".

Що накоїли обвинувачені?

6 січня в Одесі двоє людей викрали з машини на штрафмайданчику магнітолу, коробку передач та автомобільні динаміки. Потім ті самі речі вони викрали з іншої машини.

Крадене чоловіки сховали до своїх рюкзаків, а коли охорона штрафмайданчика їх помітила, втекли та покинули рюкзаки, де лежали в тому числі їхні паспорти та інші документи.

Через деякий час один із чоловіків повернувся за своїм рюкзаком, його затримала поліція.

Одному з обвинувачених 23 роки, він не одружений, без дітей і раніше не судимий. Чоловік виріс в інтернаті, вивчився на тракториста-машиніста, слюсаря і водія. Районна рада як сироті виділила йому гроші на придбання житла у селі, де він зараз і проживає, працюючи різноробочим.

Іншому обвинуваченому 19 років. Він також різноробочий, виріс у багатодітній сім'ї, має лише неповну середню освіту, кілька місяців тому одружився.

Старший чоловік підбурив на крадіжку молодшого. За його словами, йому потрібні були гроші. На той час він працював на будівництві в Одесі, де чоловіку платили 500 гривень в тиждень.

По закінченню тижня він звернувся до виконроба за коштами, а той заявив, що уже витратив їх на свої потреби - сплатив за своє житло. Але працівнику треба було щонайменше 75 гривень, щоб з Одеси дістатись до Білгорода-Дністровського, де якраз оформлювали документи на його будинок.

Тому не отримавши зарплати, він вирішив викрасти магнітоли та попросив допомоги у товариша.

"Читання стане стимулом мислити"

Чоловіки покаялись та активно сприяли слідству, а тому суд звільнив їх від трирічного терміну в'язниці за умови випробувального терміну в рік.

Коли у суді обвинувачених запитали про їхнє навчання, обізнаність в літературі, "за допомогою якої людина стає освіченішою", чоловіки відповіли, що не читають, а зі школи нічого не пам'ятають.

Як йдеться у рішенні, суд намагався призначити обвинуваченим такі суспільно-виховні заходи, які б "крім помсти від держави ще й несли розумні людські цінності".

"Оскільки за думкою Достоєвського, перестати читати книги - значить перестати мислити", суд висловив надію, що читання призначених книг стане для обвинувачених стимулом мислити та пізнавати світ без намірів нашкодити суспільству".

Суд аргументує свій вибір літератури, цитуючи, наприклад, уривки з книжки "Пригоди Тома Сойєра" про те, що "будь-який предмет, що дістався нам ціною благородної, чесної праці, здається нам солодшим і милішим" і що "робота є те, що ми зобов`язані робити…".

Саме завдяки таким творам, на думку суду, у людини формуються образи прекрасного. І якщо вона була позбавлена цього прекрасного в дитинстві, потрібно компенсувати їй ці знання сьогодні.

"У будь-якому випадку, такий вид обов`язків (як читання - Ред.), - підсумував суд, - повинен бути кориснішим і ефективнішим, ніж будь-яке інше покарання, що передбачено у кримінальному законі".