Кросівки Майкла Джордана продали за рекордні $1,5 млн. Але є дорожче взуття

1 година тому

Автор фото, Sotheby's Підпис до фото, Кросівки з автографом Джордана купив Нік Фіорелла, відомий колекціонер

Пару кросівок, які носив зірка баскетболу Майкл Джордан, продали на аукціоні за рекордні 1,47 млн доларів.

Ця ціна - найвища, яку коли-небудь платили за взуття, що спортсмени носили на змаганнях з будь-якого виду спорту.

Джордан вдягав червоно-білі кросівки Nike Air Ships під час свого першого сезону з "Чикаго Буллз" 1984 року.

Це був рік, коли вони з Nike почали співпрацю над створенням його фірмової марки одягу та взуття.

Багато хто вважає Джордана найкращим гравцем в історії баскетболу.

Більшу частину кар'єри він провів у "Чикаго Буллз", ставши іконою баскетболу та допомігши підняти репутацію НБА в усьому світі.

Джордан, який завершив кар'єру в 2003 році, також став першим гравцем-мільярдером в історії НБА.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майкла Джордана вважають найкращим баскетболістом усіх часів

"Цей рекордний результат для Jordan Nike Air Ships підтверджує місце Майкла Джордана та франшизи Air Jordan на вершині ринку кросівок", - заявив представник Sotheby's Брем Вахтер після аукціону.

Підписані Джорданом кросівки купив Нік Фіорелла, відомий колекціонер.

До аукціону планували, що їх зможуть продати за суму в межах 1-1,5 млн доларів.

Вони, втім, не найдорожчі кросівки, які коли-небудь продавали. Цей рекорд належить реперу Каньє Весту, чиї кросівки Nike Air Yeezy 1 продали у квітні за 1,8 млн доларів.

Вартість кросівок спортсменів постійно сягає рекордів, адже цей ринок зараз цікавить як звичайних покупців, так і провідних колекціонерів.