Кросівки Майкла Джордана продали за рекордні $1,5 млн. Але є дорожче взуття
Пару кросівок, які носив зірка баскетболу Майкл Джордан, продали на аукціоні за рекордні 1,47 млн доларів.
Ця ціна - найвища, яку коли-небудь платили за взуття, що спортсмени носили на змаганнях з будь-якого виду спорту.
Джордан вдягав червоно-білі кросівки Nike Air Ships під час свого першого сезону з "Чикаго Буллз" 1984 року.
Це був рік, коли вони з Nike почали співпрацю над створенням його фірмової марки одягу та взуття.
Багато хто вважає Джордана найкращим гравцем в історії баскетболу.
Більшу частину кар'єри він провів у "Чикаго Буллз", ставши іконою баскетболу та допомігши підняти репутацію НБА в усьому світі.
Джордан, який завершив кар'єру в 2003 році, також став першим гравцем-мільярдером в історії НБА.
"Цей рекордний результат для Jordan Nike Air Ships підтверджує місце Майкла Джордана та франшизи Air Jordan на вершині ринку кросівок", - заявив представник Sotheby's Брем Вахтер після аукціону.
Підписані Джорданом кросівки купив Нік Фіорелла, відомий колекціонер.
До аукціону планували, що їх зможуть продати за суму в межах 1-1,5 млн доларів.
Вони, втім, не найдорожчі кросівки, які коли-небудь продавали. Цей рекорд належить реперу Каньє Весту, чиї кросівки Nike Air Yeezy 1 продали у квітні за 1,8 млн доларів.
Вартість кросівок спортсменів постійно сягає рекордів, адже цей ринок зараз цікавить як звичайних покупців, так і провідних колекціонерів.
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