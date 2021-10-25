Фахівчиня зі зброї "була недосвідченою". Нові подробиці про фатальний постріл Болдвіна

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди вшановують пам'ять Галини Гатчинс

За кілька годин до того, як актор Алек Болдвін випадково убив операторку Галину Гатчинс, сім членів знімальної команди залишили місце зйомок на знак протесту проти умов праці.

Про це повідомляє The Herald, цитуючи одного з семи страйкарів, який попросив про анонімність, щоб не зашкодити подальшому працевлаштуванню.

Відповідальний за реквізит, зокрема за зброю, з якої вбили Гатчинс, був одним із тих, хто прийшов на заміну страйкарям, повідомляє New York Post.

Західні ЗМІ розкривають нові деталі трагічного інциденту під час зйомок вестерну Rust, де загинула 42-річна українська кінематографістка Галина Гатчинс.

Скарги про безпеку

Працівники знімальної команди скаржилися на те, що їм змінили місце проживання, однак були й інші проблеми.

"Ми говорили про все, починаючи з неоплати праці за три тижні, з того, що в нас забирають готелі, незважаючи на те, що про них просили у контракті, до відсутності ковід-безпеки і безпеки зброї! Про погану безпеку на знімальному майданчику загалом!" - написав у Facebook один із членів знімальної команди, якого цитує видання Deadline.

За два дні до фатального інциденту Гатчинс підтримала страйкарів в інстаграмі.

За даними Deadline, один із пістолетів, який використали в зйомках, раніше дав збій кілька разів, вистріливши двічі у закритому приміщенні.

Компанія-продюсер фільму, Rust Movie Productions, запевняє, що безпека акторів і команди є її найвищим пріоритетом, додає видання.

"Недосвічена" зброярка

The Times пише, що спеціалістом зі зброї на знімальному майданчику була 24-річна Ганна Гутьєрез-Рід, для якої це була лише друга робота в галузі.

Рід - донька відомого в Голлівуді експерта зі зброї. В одному інтерв'ю вона розповіла, що всьому навчилася від батька, зокрема і тому, як заряджати холості патрони.

Також вона зізналася, що "мало не відмовилася від роботи" зброярки на зйомках попереднього фільму "Старий шлях" з Ніколасом Кейджем, "адже не була впевнена, що готова до цього". Однак додала, що все "пройшло дуже гладко".

За даними слідства, саме Ганна Рід залишила пістолет у возі, з якого асистент режисера Дейв Голлс взяв і передав його Болдвіну.

The Daily Beast цитує колег Рід, які називають її "недосвіченою".

"Вона була трохи легковажною зі зброєю, розмахуючи нею час від часу", - каже один колега Рід.

The Daily Beast пише, що під час роботи над фільмом "Старий шлях" Рід передала зброю 11-річній акторці без перевірки, після чого зйомку довелося призупинити.

Скарги на асистента режисера

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трагічна загибель операторки викликала занепокоєння через безпеку на знімальних майданчиках

Тим часом CNN звертає увагу на асистента режисера Дейва Голлса.

Телеканал цитує двох його колег, які розповідають, що в 2019 році на Голлса були скарги через те, що той не дотримувався протоколу з безпеки щодо використання зброї та піротехніки. Також його звинувачують у непристойній поведінці під час роботи.

Саме Голлс передав зброю Болдвіну, запевнивши останнього в її безпечності.

Тим часом у пресі продовжують згадувати про кар'єрний шлях Гатчинс.

"У неї був такий український дух, який робив її одночасно супер крутою та серйозною щодо правди", - Los Angeles Times цитує режисера Адама Мортімера.

"Вона стала б дуже відомою і дуже успішною операторкою-постановницею".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС