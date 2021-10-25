Як загинула Галина Гатчинс - свідчення під присягою

1 година тому

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Актор Алек Болдвін дістав револьвер і направляв його на камеру під час репетиції на знімальному майданчику, коли пролунав фатальний постріл, свідчать юридичні документи.

В результаті операторка Галина Гатчинс загинула, а режисер Джоель Соуза отримав поранення.

Свідчення під присягою режисера Соузи та оператора Ріда Рассела пролили більше світла на те, що сталося.

У судових документах ідеться, що Болдвіну вручили реквізитний пістолет і сказали, що він розряджений.

Соуза стояв позаду Гатчинс, коли все сталось, йдеться у свідченнях.

"Джоел заявив, що Алек сидів на лавці в церковній будівлі, і він вправлявся у діставанні пістолету збоку", - йдеться у заяві.

"Джоел сказав, що дивився через плече (Гатчинс. - Ред.), коли почув щось на кшталт удару батога, а потім хлопок".

У документі зазначено, що 42-річна пані Гатчинс була поранена в груди.

"Джоел смутно пам'ятає, як (Гатчинс. - Ред.) поскаржилася на біль у животі й схопилася за нього. Джоел також сказав, що (Гатчинс. - Ред.) почала задкувати і їй допомогли опуститися на землю".

Рассел, який стояв поруч із Гатчинс під час стрілянини, сказав чиновникам, що вона поскаржилася, що не відчуває своїх ніг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди вшановують загиблу операторку Галину Гатчинс

Коли його запитали, як Болдвін поводився з вогнепальною зброєю на знімальному майданчику, Рассел відповів, що актор був дуже обережним і згадав про випадок, коли Алек переконався, що поруч із ним не було дитини-актора, перш ніж вистрілити з пістолета.

У п'ятницю чиновники заявили, що помічник режисера Дейв Голлс передав пістолет Болдвіну і сказав "холодна зброю", що означає, що вона безпечна для використання.

Тим часом Серж Свєтной, головний електрик зйомок, написав у неділю у Facebook, що тримав Гатчинс за руки, коли вона вмирала, і звинуватив у її смерті "недбалість і непрофесіоналізм".

У неділю член знімальної групи, яка працювала з Голлсом над іншим проєктом, повідомила, що висловила занепокоєння щодо безпечності його поведінки у 2019 році.

Занепокоєння знімальної групи

Меггі Ґолл, відповідальна за виготовлення реквізиту, яка є ліцензованим піротехніком, сказала Associated Press (AP), що він нехтував протоколами безпеки щодо зброї та піротехніки на зйомках телесеріалу й намагався продовжити зйомки після того, як головний піротехнік втратив свідомість.

Голлс не відповів на прохання AP прокоментувати ситуацію.

"Ця ситуація не про Дейва Голлса... Це в жодному разі не вина однієї людини. Це більш масштабна розмова про безпеку на знімальному майданчику та про те, чого ми намагаємося досягти за допомогою цієї культури", - додала Ґолл.

І Соуза, і Рассел також розповіли про демарш знімальної групи незадовго до інциденту.

"Рід заявив, що у знімальної групи виникли проблеми з керівництвом, пов'язані з оплатою та житлом", - йдеться у свідченні під присягою, де повідомляється про те, що шестеро членів знімальної групи покинули майданчик.

Офіс шерифа Санта-Фе проводить розслідування інциденту, а продюсери проводять внутрішнє розслідування, до завершення якого зйомки фільму припинили.

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У заяві, зачитаній під час вшанування пам'яті Галини Гатчинс у суботу, її чоловік Метью назвав смерть дружини "величезною втратою".

Він також опублікував фотографії пари з їхнім дев'ятирічним сином.

Актор Дженсен Еклз, який разом із Болдвіном знімався у фільмі, також вшанував пам'ять української операторки.

"Я навіть не знаю, з чого почати, - написав він. - Це трагедія епічних масштабів, яку ми всі досі переживаємо".

"Просто бракує слів, щоб передати, яка це величезна втрата. Усі ми, хто її знав і нею захоплювався, дуже сильно сумуватимемо за нею".

Останнім часом побільшало закликів до заборони вогнепальної зброї на знімальних майданчиках, і станом на понеділок відповідна петиція зібрала понад 23 тис. підписів. Зокрема її підтримала акторка Олівія Вайльд.

Сенатор Каліфорнії Дейв Кортезе заявив у суботу, що буде просувати законопроєкт про заборону бойових патронів на знімальних майданчиках у штаті.

Але деякі професіонали галузі кажуть, що проблема - не у використанні зброї як такої.

Фахівчиня зі зброї С.Л. Хуанг сказала, що вона працювала на сотнях знімальних майданчиків без інцидентів - усе завдяки суворим протоколам безпеки.