Як загинула Галина Гатчинс - свідчення під присягою
Актор Алек Болдвін дістав револьвер і направляв його на камеру під час репетиції на знімальному майданчику, коли пролунав фатальний постріл, свідчать юридичні документи.
В результаті операторка Галина Гатчинс загинула, а режисер Джоель Соуза отримав поранення.
Свідчення під присягою режисера Соузи та оператора Ріда Рассела пролили більше світла на те, що сталося.
У судових документах ідеться, що Болдвіну вручили реквізитний пістолет і сказали, що він розряджений.
Соуза стояв позаду Гатчинс, коли все сталось, йдеться у свідченнях.
"Джоел заявив, що Алек сидів на лавці в церковній будівлі, і він вправлявся у діставанні пістолету збоку", - йдеться у заяві.
"Джоел сказав, що дивився через плече (Гатчинс. - Ред.), коли почув щось на кшталт удару батога, а потім хлопок".
У документі зазначено, що 42-річна пані Гатчинс була поранена в груди.
"Джоел смутно пам'ятає, як (Гатчинс. - Ред.) поскаржилася на біль у животі й схопилася за нього. Джоел також сказав, що (Гатчинс. - Ред.) почала задкувати і їй допомогли опуститися на землю".
Рассел, який стояв поруч із Гатчинс під час стрілянини, сказав чиновникам, що вона поскаржилася, що не відчуває своїх ніг.
Коли його запитали, як Болдвін поводився з вогнепальною зброєю на знімальному майданчику, Рассел відповів, що актор був дуже обережним і згадав про випадок, коли Алек переконався, що поруч із ним не було дитини-актора, перш ніж вистрілити з пістолета.
У п'ятницю чиновники заявили, що помічник режисера Дейв Голлс передав пістолет Болдвіну і сказав "холодна зброю", що означає, що вона безпечна для використання.
Тим часом Серж Свєтной, головний електрик зйомок, написав у неділю у Facebook, що тримав Гатчинс за руки, коли вона вмирала, і звинуватив у її смерті "недбалість і непрофесіоналізм".
У неділю член знімальної групи, яка працювала з Голлсом над іншим проєктом, повідомила, що висловила занепокоєння щодо безпечності його поведінки у 2019 році.
Занепокоєння знімальної групи
Меггі Ґолл, відповідальна за виготовлення реквізиту, яка є ліцензованим піротехніком, сказала Associated Press (AP), що він нехтував протоколами безпеки щодо зброї та піротехніки на зйомках телесеріалу й намагався продовжити зйомки після того, як головний піротехнік втратив свідомість.
Голлс не відповів на прохання AP прокоментувати ситуацію.
"Ця ситуація не про Дейва Голлса... Це в жодному разі не вина однієї людини. Це більш масштабна розмова про безпеку на знімальному майданчику та про те, чого ми намагаємося досягти за допомогою цієї культури", - додала Ґолл.
І Соуза, і Рассел також розповіли про демарш знімальної групи незадовго до інциденту.
"Рід заявив, що у знімальної групи виникли проблеми з керівництвом, пов'язані з оплатою та житлом", - йдеться у свідченні під присягою, де повідомляється про те, що шестеро членів знімальної групи покинули майданчик.
Офіс шерифа Санта-Фе проводить розслідування інциденту, а продюсери проводять внутрішнє розслідування, до завершення якого зйомки фільму припинили.
У заяві, зачитаній під час вшанування пам'яті Галини Гатчинс у суботу, її чоловік Метью назвав смерть дружини "величезною втратою".
Він також опублікував фотографії пари з їхнім дев'ятирічним сином.
Актор Дженсен Еклз, який разом із Болдвіном знімався у фільмі, також вшанував пам'ять української операторки.
"Я навіть не знаю, з чого почати, - написав він. - Це трагедія епічних масштабів, яку ми всі досі переживаємо".
"Просто бракує слів, щоб передати, яка це величезна втрата. Усі ми, хто її знав і нею захоплювався, дуже сильно сумуватимемо за нею".
Останнім часом побільшало закликів до заборони вогнепальної зброї на знімальних майданчиках, і станом на понеділок відповідна петиція зібрала понад 23 тис. підписів. Зокрема її підтримала акторка Олівія Вайльд.
Сенатор Каліфорнії Дейв Кортезе заявив у суботу, що буде просувати законопроєкт про заборону бойових патронів на знімальних майданчиках у штаті.
Але деякі професіонали галузі кажуть, що проблема - не у використанні зброї як такої.
Фахівчиня зі зброї С.Л. Хуанг сказала, що вона працювала на сотнях знімальних майданчиків без інцидентів - усе завдяки суворим протоколам безпеки.
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