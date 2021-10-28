Київ з 1 листопада запроваджує локдаун. Які тепер обмеження

28 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У Києві з 1 листопада запровадять локдаун через поширення коронавірусу. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Оголосити Києв червоною зоною ще має спеціальна комісія, але Віталій Кличко вже заявив про суворі обмеження з понеділка.

За його словами, відвідання ресторанів, кафе, розважальних заходів, ТРЦ та інших публічних об'єктів та заходів буде можливим лише за наявності у всіх працівників та відвідувачів ПЛР-тесту чи сертифікату про вакцинацію.

Так само, користуватися громадським транспортом зможуть лише ті, хто має ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Перевірятимуть їхню наявність не водії, а спеціальні групи правоохоронців - вибірково, не на зупинках, а прямо у транспорті.

Про те, що Київ прямує до червоної зони, мер попередив ще 21 жовтня.

22 жовтня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА затвердила перелік обмежень, які запровадять в столиці під час переходу до "червоної зони". Тепер вони почнуть діяти.

Заборонено перебувати без масок, які закривають ніс і рот у підземних переходах, на зупинках транспорту, на територіях закладів охорони здоров'я та освіти.

В інших місцях загального користування можна бути без маски лише за умови соціальної відстані в один метр.

Транспорт

Громадський транспорт продовжує роботу - за умови перевезення кількості пасажирів, яка не перевищує передбачену в документах транспортного засобу.

Йдеться і про автобуси, і про маршрутки, і про електротранспорт. Перевізники при цьому мають контролювати наявність маски чи респіратора в пасажирів.

Віталій Кличко також повідомив, що всі пасажири та водії повинні мати або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР-тест. Їхню наявність перевірятимуть не водії, а спецгрупи правоохоронців.

У вересні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд не зупинятиме громадський транспорт під час посилення карантину.

ТРЦ

Як повідомила BBC News Україна речниця першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника Оксана Хижняк, ТРЦ можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), або сертифікат про повну вакцинацію.

Водночас, треба відзначити окремо, що ТРЦ заборонено приймати відвідувачів, які не досягли 18 років, якщо їх не супроводжують дорослі, що мають негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

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Ресторани, бари, кафе

Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, столових. Але вони можуть здійснювати доставку та працювати на винос.

І водночас ці заклади можуть працювати як і раніше у випадку, якщо всі відвідувачі та працівники або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), або сертифікат про повну вакцинацію.

Готелі

Припиняється робота готелів та інших "закладів розміщення". Вони можуть працювати лише у випадку, якщо всі відвідувачі та працівники або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), або сертифікат про повну вакцинацію.

Соціальні заклади

Заборонено відвідування родичами та сторонніми особами закладів, де живуть громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю.

Це обмеження не застосовується, якщо всі відвідувачі, мешканці та працівники або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), або сертифікат про повну вакцинацію.

Спортзали

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Забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Вони працюватимуть лише для національних спортивних команд та тренерів, в інших випадках - лише за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Розважальні заходи

Забороняють проведення масових розважальних, спортивних, соціальних та рекламних заходів. Їх можуть дозволити лише за умови наявності усіх відвідувачів та організаторів негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Водночас матчі командних видів спорту професійних клубів та офіційні спортивні заходи проводитимуть, але без глядачів.

Школи та дитсадки

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Відвідування шкіл припиняється з 23 жовтня до 8 листопада. До 1 листопада в школах тривають канікули, а з 1 листопада буде дистанційне навчання.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Лікарні

Лікарням забороняють планові заходи з госпіталізації, окрім ситуацій, коли існує ризик життю та здоров'ю, у випадках ускладненої вагітності та пологів, надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, у випадку надання паліативної медичної допомоги.

Кінотеатри, театри і культура

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У рішенні КМДА нічого не сказано про роботу закладів культури. Згідно з рішенням Державної ради з питань техногенно-екологічної безпеки, прийом відвідувачів закладами культури у червоній зоні заборонений.

Винятком є історико-культурні заповідники.

Водночас речниця першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника Оксана Хижняк повідомила BBC News Україна, що заклади культури можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники мають або ПЛР, або сертифікат про вакцинацію.

Контроль за дотриманням карантину у столиці здійснюватимуть поліція, групи "Муніципальної варти" та Держпродспоживслужби.

Що має працювати

Згідно з рішенням Державної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, мають працювати об'єкти торгівлі:

харчовими продуктами (зокрема, продовольчі ринки)

пальним

лікарськими засобами та медичними товарами

засобами гігієни та побутовою хімією

друкованими ЗМІ

ветеринарними препаратами

кормами

насінням та засобами захисту рослин

Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Працюватимуть АЗС без зон харчування, фінансові установи, майстерні транспортних засобів і побутових приладів та комп'ютерів, оператори поштового зв'язку та установи телекомунікаційних послуг.

Автор фото, УНІАН